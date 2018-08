Nova apresentadora do PopStar, Tais Araújo diz não ter vocação para cantar: 'Tenho vergonha'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa PopStar (Globo) voltará para sua segunda temporada no próximo dia 16 com personalidades da TV, da moda e até do jornalismo soltando a voz. Neste ano, a apresentação ficará por conta de Tais Araújo, 39, que afirma não estar muito confortável, mas feliz com essa nova função.

A atriz já tem experiência apresentando programas como o Superbonita e o Saia Justa, ambos do GNT, mas afirma estar sendo um pouco diferente essa nova jornada. "Agora é um reality, com plateia e, depois, vira ao vivo, então é um monte de coisa diferente", afirmou ela após dois episódios já gravados.

"E tem uma coisa técnica que eu ainda não peguei, como o olhar para a câmera. Eu sou atriz, aprendei a vida toda a não olhar para a câmera e os outros programas que fiz eram gravados. Confortável não estou, mas estou feliz. Cantei, dancei, me emocionei, ri com eles [os participantes]. Eu sou um deles, só não estou competindo, o que me coloca num lugar mais confortável."

Apesar da empolgação com o programa e de uma breve experiência cantando em Mister Brau (Globo), Tais é taxativa ao dizer que nunca participaria de um reality show nem arriscaria na cantoria. "Não tenho vocação nem talento, morro de vergonha", resume antes de destacar sua diversificada playlist, que vai de Bethânia a Ferrugem e Beatles.

Longe das novelas desde "Geração Brasil" (2014), Tais já está certa para a novela "Troia", prevista para a faixa das nove da Globo no próximo ano, após "O Sétimo Guardião". Ela diz ainda não saber nada sobre a trama, nem o nome de sua personagem, mas está ansiosa, principalmente para trabalhar com a amiga Leandra Leal, 35.

Sobre a carreira de apresentadora? "Pode ser que conjugue as coisas, porque adorei. Ontem, quase fui embora com o microfone na mão. Mas eu sou atriz. Nunca vou deixar de ser atriz. Estou louca para voltar para o teatro, por exemplo", afirma.

POPSTAR

Já com dois episódios gravados, o PopStar estreia em 16 de setembro e trará 14 participantes, entre atores, modelo e jornalista, cantando. Eles serão avaliados por uma banca de especialistas, pela plateia, que terá poder de voto, e pelo público em casa, que votará pelo site da atração.

Os participantes serão: a modelo Carol Trentini, os atores Eri Johnson, Fafy Siqueira, João Côrtes, Jonathan Azevedo, Klara Castanho, Lua Blanco, Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch, Fernando Caruso, Jeniffer Nascimento, Samantha Schmutz, Sergio Guizé e a jornalista Renata Capucci.

Na apresentação, além de Tais, que substitui Fernanda Lima, Thiago Abravanel volta para essa temporada mostrando os bastidores da competição, que no ano passado consagrou André Freateschi, 43, como o campeão, levando o prêmio de R$ 250 mil.

A novidade na pontuação do programa ficará por conta do botão bônus, que cada um dos especialistas poderá dar ao competidor. Quem acumular oito estrelas bônus terá um ponto acrescido à sua média final. No fim da temporada, apenas um será PopStar.

Apesar de já haver dois capítulos gravados, o programa passará a ser ao vivo nos seguintes. Também não haverá eliminação nos quatro primeiros episódios para que o público possa conhecer melhor os competidores.