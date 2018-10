Nova área de escape começa a ser instalada na BR-376

Da Redação Bem Paraná

A Concessionária Arteris Litoral Sul iniciou na sexta-feira, as obras de construção da nova Área de Escape da rodovia BR-376, no km 667,3, em Guaratuba. O novo dispositivo será mais um recurso de segurança para utilização dos motoristas em caso de perda de controle dos veículos pesados na descida da Serra do Mar. No total, R$ 19,4 milhões serão investidos pela concessionária na obra que tem duração prevista de 12 meses.

Esta será a segunda Área de Escape construída pela Arteris Litoral Sul na Serra da BR-376, que se inicia no km 656 e se estende até o km 675, com declive de altitude de 710 metros. O primeiro dispositivo está localizado no km 671 e já evitou 202 acidentes desde sua inauguração em agosto de 2011. Já a nova Área estará localizada no km 667,3, ponto que antecede a série de curvas que incluem a “curva da Santa” – km 668,5.

Neste ano a Concessionária Arteris Litoral Sul também inaugurou a iluminação com tecnologia LED nesta região, entre os quilômetros 663 e 678.