Nova ‘fake news’ com Pabllo Vittar envolve Felipão

Da redação

A cantora Pabllo Vittar foi mais uma vez vítima de uma “fake News” e desta vez a notícia falsa envolvia o técnico Luiz Felipe Scolari, que dirigiu a seleção brasileira no fatídico 7 a 1 da Copa do Mundo de 2014 e hoje está no Palmeiras. Segundo a notícia falsa, o treinador fez uma cara feia ao ver o rosto da cantora em uma garrafa do isotônico Gatorade. Há um vídeo que circula pelas redes sociais em que Felipão pega a garrafa, observa alguma coisa, faz cara feia e a devolve sobre a mesa. O vídeo é real, mas há uma mensagem falsa dizendo que Pabllo Vittar seria a garota-propaganda da bebida. Uma checagem do UOL aponta que a cantora não tem relação nenhuma com a marca de isotônico e que o rosto na garrafa é do jogador peruano Edison Flores, que disputou a Copa de 2018 e é um dos escolhidos da marca para estampar as garrafas na América do Sul. Recentemente, o rosto de Pabllo foi colocado no lugar da imagem de Fernando Haddad como vice na chapa de Lula (PT) nas eleições para presidente. O próprio perfil do partido comentou a montagem e explicou a brincadeira.

Susto



Homem invade palco de show de Beyoncé e Jay-z, diz site

O público que assistia ao show de Beyoncé e Jay-Z neste sábado (25) em Atlanta, levou um susto quando dançarinos e seguranças começaram a correr desordenadamente pelo palco da turnê On The Run II. Segundo o site TMZ, Anthony Charles Thomas Maxwell, de 26 anos, causou pânico ao invadir o palco e se aproximar de Jay-Z. A polícia deteve Maxwell e escreveu uma citação para conduta desordeira, no entanto ele foi liberado e não chegou a ir pela cadeia. Ao TMZ, as autoridades disseram que o cantor não ficou ferido. Beyoncé e Jay-Z estão no meio da turnê On the Run II e, segundo os representantes dos artistas, o incidente não atrasará ou cancelará shows.

‘Não terá aula’



Mãe de menino que ‘inventou feriado’ na escola rebate críticas

A mãe do menino que “inventou um feriado” para poder faltar à escola fez um desabafo nas redes sociais, neste fim de semana. Geovana Santos é mãe de Gabriel, de 5 anos, que nesta semana escreveu um bilhete em que se passava pela professora e “avisava” aos pais que poderia ser feriado na escola – portanto, não haveria aula. Embora tivesse achado graça na atitude do filho e até tivesse compartilhado o ‘bilete’ nas redes sociais, ela acabou sofrendo críticas. Muitos internautas classificaram a criança de “marginal”, vândalo” e “terrorista”, segundo a mãe. “Estou sempre postando as pérolas dele aqui na minha rede social, e essa do bilhete da tia Paulinha, foi só mais uma, e o fato dele querer faltar da aula não o transforma um marginal, vândalo, perigoso, terrorista como as pessoas (que não o conhece e nem sabe onde ele vive) vem o pintando”, escreveu Geovana.

Redes sociais



Fãs criticam Juliana Paes por postar foto de fio-dental

A atriz Juliana Paes postou uma foto dela mesma de biquíni fio-dental em seu perfil no Instagram. E gerou polêmica. Não por causa da foto, mas por causa da legenda: “Valeu @francismolinari pelo clique retrovisor de longe que o boy deixa postar kkkkkkkkkk”, escreveu ela. Internautas criticaram. “Miga o boy não tem que deixar nada”, escreveu uma seguidora. “Tu posta se tu quiser amiga.. o boy nao tem que ‘deixar’ nada”, disse outra. “Ainda bem que eu posto o que eu quero!!!! O boy deixando ou não”, afirmou uma terceira.

Níver do dia

René Higuita

ex-futebolista colombiano

52 anos