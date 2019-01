Nova fase da Lava Jato prende 2 e mira propina na Transpetro

Folhapress

SÃO PAULO, SP E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Em nova fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nesta quinta (31) em São Paulo, com o objetivo de investigar o pagamento de propina em contratos da Transpetro, que beneficiariam agentes políticos ligados ao MDB.

Foram presos o empresário Wilson Quintella Filho, ex-presidente de empresas do Grupo Estre, que atua na área ambiental e de construção naval, e o advogado Mauro de Morais.

A investigação identificou pagamentos de pelo menos R$ 9 milhões em propina, feitos entre 2011 e 2013. Mas o montante total pode chegar a R$ 122 milhões.

Segundo o Ministério Público Federal, os pagamentos foram feitos ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que fez colaboração premiada e delatou o esquema, e a agentes políticos do MDB, que davam sustentação à sua indicação para o cargo.

Os políticos não foram alvo da operação e seus nomes não foram divulgados

Em nota, a Estre Ambiental diz que está colaborando com a investigação e disse estar à disposição das autoridades. A Transpetro sustenta que é vítima do esquema e diz estar apurando denúncias de irregularidades nos contratos que envolvem a Estre e outras empresas citadas por Machado. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos demais investigados.