Nova formação do Grupo de MPB da UFPR fará espetáculo sobre compositoras brasileiras

Falta de visibilidade de compositoras da MPB. Esse é o tema do espetáculo ‘Solistas do GMPB – DELAS’ apresentado pelo Grupo de MPB da UFPR, que se apresentará no Teatro da Reitoria, nos dias 29 e 30 de setembro às 20 horas (sábado) e às 18 horas (domingo).

O objetivo do espetáculo é promover reflexões a respeito da problemática de não valorização de compositoras da MPB.

O repertório conta com canções compostas por mulheres. Os membros do Grupo de MPB da UFPR, cantarão temáticas como a dor, o prazer e a rebeldia pensadas com base na visão feminina.

A professora de música, Ana Caroline Marques afirma que o tema do espetáculo é extremamente importante, já que dentro do meio da MPB, é muito difícil reconhecer músicas de compositoras, “O show vai falar sobre um tema muito importante visto que os repertórios de mulheres são bem menos valorizados e conhecidos que os de homens”, afirma Ana Caroline.

A preparadora vocal do grupo, Cris Lemos, conta que espera “que a orquestra brilhe, que as pessoas se espantem, achem lindo e além de tudo possam presenciar uma experiência estética individual interessante”.

O Grupo de MPB da UFPR, surgiu em 1994, a partir do desejo de alguns participantes do Coral da UFPR de cantar música brasileira. O grupo é formado por profissionais e estudantes da comunidade interna e externa da Universidade. Além de explorar e aperfeiçoar as possibilidades da voz como recurso artístico, outro propósito do grupo é pesquisar e difundir a música brasileira.

O espetáculo ‘Solistas do GMPB – DELAS’ será apresentado por pessoas 30, sendo 13 instrumentistas e 17 cantores da nova formação do Grupo de MPB da UFPR.