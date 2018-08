Nova fórmula de cálculo pode provocar falta de diesel, diz Petrobras

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras tem a avaliação de que a mudança na fórmula de cálculo do preço do diesel para o programa de subvenção inviabiliza importações e gera risco ao abastecimento.

Segundo a estatal, a fórmula proposta pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) vai levar a preços internos menores do que as cotações internacionais.

"Vai inviabilizar a oferta de produto importado no âmbito do programa [de subvenção]", disse o gerente-executivo de Marketing e Comercialização da Petrobras, Guilherme França, em audiência pública para discutir o tema na ANP.

A mudança no cálculo do preço do diesel foi determinada por medida provisória que detalhou a terceira fase do programa de subvenção, criado no fim de maio para pôr fim à paralisação dos caminhoneiros.

A fórmula proposta pela ANP inclui custos de importação, mas, segundo o setor, desconsidera o custo de transporte entre o porto e mercados consumidores.

No dia 11, a agência disse que a nova fórmula reduziria os preços, ao contrário de expectativa do mercado.

Segundo as contas da Petrobras, o preço de referência proposto para as regiões Sudeste e Centro-Oeste está R$ 0,137 por litro abaixo da paridade de importação (valor para levar o produto importado ao mercado).

Distribuidoras e importadoras também criticaram a proposta. "Os preços de referência estão muito distantes da paridade de importação", disse Sérgio Araújo, que preside a Abicom, que reúne as importadoras.

A estatal e as distribuidoras defendem a manutenção da fórmula atual de preços de referência, definida em maio com base nos valores praticados antes do congelamento do preço.