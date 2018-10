Nova investigação do FBI não traz indícios contra Kavanaugh, diz Casa Branca

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A Casa Branca afirmou nesta quinta-feira (4) que o resultado da nova investigação do FBI sobre o passado do juiz Brett Kavanaugh, indicado de Trump à Suprema Corte, não traz informações que corroborem as acusações da professora Christine Blasey Ford, que o acusa de tê-la atacado sexualmente.

O relatório da polícia federal americana foi entregue à Casa Branca e encaminhado para o Congresso durante a madrugada desta quarta.

A investigação foi autorizada por Trump na última sexta-feira (28), desde que fosse "limitada no escopo e concluída em menos de uma semana". O republicano autorizou, no entanto, uma investigação mais ampla na segunda (1º).

Em comunicado, Raj Shah, porta-voz do governo, disse que estão "totalmente confiantes de que o Senado vai votar para confirmar" Kavanaugh para a Suprema Corte. Em entrevista à CNN, Shah afirmou que o FBI havia entrado em contato com dez testemunhas e entrevistado nove delas e que o presidente e a Casa Branca apoiam o juiz.

Chuck Grassley, presidente do Comitê Judiciário do Senado, disse que não leu todo o material colhido, mas que "não há nada nele que ainda não soubessem" e que era "hora de votar".

Trump criticou democratas durante a manhã em uma rede social. "É a sétima vez que o FBI investiga o juiz Kavanaugh", escreveu. "Se fizéssemos cem, ainda não seria suficiente para os obstrucionistas democratas."

A investigação do passado de indicados pelo presidente à Suprema Corte pela polícia federal americana é um procedimento padrão, para checar, por exemplo, se não representam um perigo à segurança nacional. O presidente também afirmou que o juiz está sendo tratado de forma "dura e injusta" e que a vida dele "não pode ser arruinada por democratas maus e desprezíveis e alegações totalmente não corroboradas."

Os senadores avaliaram durante a manhã uma parte do resultado das apurações.

Os democratas Chuck Schumer e Dianne Feinstein disseram, por volta das 12h (horário de Brasília), que a investigação foi limitada, que houve tentativas de bloquear o trabalho do FBI e que o relatório, confidencial, deveria ser tornado público.

"A parte mais notável do relatório é o que não está nele", disse Feinstein, criticando o fato de Kavanaugh, Ford e outras testemunhas não terem sido entrevistadas. "Parece ser produto de uma investigação incompleta, limitada, talvez, pela Casa Branca", continuou. "Certamente bloquearam o acesso a milhões de documentos de registros de Kavanaugh."

"Por que todos os americanos não deveriam ver os fatos?", questionou Schumer. "Eu discordo do comunicado do senador Grassley de que de que não há pistas de má conduta."

A votação sobre a confirmação do juiz à mais alta corte do país deve começar na sexta e ser finalizada no sábado no plenário do Senado. Ele precisa de ao menos 50 votos (a casa tem 51 republicanos). Caso dê empate, o vice-presidente, Mike Pence, dará o voto de minerva.

Três mulheres acusam o juiz de algum tipo de delito sexual. Ele nega todas as acusações. Ele é o segundo nome indicado por Trump para a Suprema Corte. O primeiro foi Neil Gorsuch, conservador moderado que assumiu em abril de 2017.

Caso seja aprovado, o equilíbrio da corte será alterado: serão quatro juízes progressistas contra cinco conservadores. Mas se a nomeação não for adiante, e as eleições legislativas de novembro resultarem em uma maioria democrata no Congresso, o processo pode se alongar para até depois de 3 de janeiro, quando assume a nova legislatura, o que dificultaria os planos de Trump.