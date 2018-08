Novela de Aguinaldo Silva terá a maior cidade cenográfica da história da Globo

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

“O Sétimo Guardião”, de Aguinaldo Silva, substituta de “Segundo Sol”, terá a maior cidade cenográfica da história da Globo, construída em uma área de 18.500 metros quadrados. Algo, nas mesmas proporções, nunca existiu. É lá que vai ficar a fictícia Serro Azul, com suas casas, ruas, praça da matriz e até uma avenida, além de outras edificações essenciais como delegacia e prefeitura. Ao lado, em um galpão de 1.500 m2, a caverna que esconde a “fonte da juventude”. Um investimento pesado, mas necessário, porque a exemplo de “Deus Salve o Rei”, a ideia é concentrar praticamente tudo dentro dos Estúdios Globo, sem maiores deslocamentos ou necessidade de gravar fora. Desde a última segunda-feira e durante toda essa semana, o diretor Rogério Gomes está gravando stock shots em Minas Gerais, no Parque Nacional da Serra da Canastra, mas, no fim do mês, foco total nos estúdios e trabalhos dentro da na cidade cenográfica.

Trabalho marcado

Na segunda-feira, se nada se alterar nas próximas horas, Marina Ruy Barbosa também passará a ficar à disposição de ‘O Sétimo Guardião’. De volta das férias, devidamente documentada nas sociais, ela irá iniciar os preparativos para viver o papel de Luz da Lua, protagonista da novela.

Homenagem

Glória Perez, com mais de 18 novelas no histórico, além de séries e minisséries nacionais, será a homenageada do Prêmio ABRA de Roteiro, na noite desta sexta, na Cinemateca Brasileira. Na oportunidade serão premiados os roteiristas vencedores, dentre as 45 obras finalistas de 10 categorias.

Vai voltar

O ‘Manhattan Connection’ está em período de férias no GloboNews. Mas já tem seu retorno confirmado para o domingo, dia 26, no mesmo horário das 11 da noite.

Canal do SBT

Está confirmado para dia 23, o lançamento do #tbbsbt, canal na plataforma digital, que o SBT vai utilizar para relembrar alguns dos seus momentos marcantes e também daqueles que ajudaram construir a sua história. Hebe, Golias e companhia bela.

Calculadora

O estafe de Marco Pigossi calcula que o seu afastamento da televisão no Brasil, entenda-se Globo, não será inferior a dois anos, por causa do compromisso fechado com duas séries do Netflix. A prioridade de agora é voltar a sua carreira muito mais para esse lado.

Candidato a santo

Já está bem encaminhada no roteiro de ‘Segundo Sol’ a redenção de Roberval, personagem de Fabrício Boliveira. É mais um daqueles casos de total transtorno ou transformação, próprio das novelas. Era bom, fica ruim, ou ruim e fica bom. No caso dele, perigas de ainda virar o herói da história.

Pessimismo

Em comunicado na página do Esporte Interativo, a Turner destaca que “deixaremos de transmitir competições que nos orgulhamos muito durante os últimos anos”, quando se posiciona sobre o fim dos canais e a migração para o TNT e Space. Há quem veja aí mais um indício que a dona, AT&T, dificilmente fará novas “loucuras” pela Liga dos Campeões e Brasileiro após o encerramento ou solução dos contratos vigentes. O que se sabe é que o fim de tudo está sendo muito triste.

Melhor do dia

Ontem, em nota no seu blog, Maurício Stycer informou que “mesmo encerrada, Deus Salve o Rei é reclassificada para maiores de 14 anos”. Com o devido respeito, não é pra morrer de rir?

Roeu a corda

Conforme nota disparada na noite de quarta-feira, a TV Cultura desistiu de participar do debate com os candidatos à Presidência da República, dia 20 de setembro, com a TV Aparecida. Segundo a Cultura, “chegou-se à conclusão de que não é viável promover as alterações necessárias” na rede para exibir o debate. Mas de acordo com outros, a questão pegou na parte comercial. Na sempre complicada “divisão do bolo”.

Bate – Rebate

‘Jesus’ correndo, entrando quase no seu terceiro mês de exibição, a Record irá acelerar a escalação de ‘Gênesis’, a sua substituta...

... Gustavo Reiz, autor, está bem adiantado no texto.

Início de gravações de ‘Verão 90 Graus’, próxima das 7, na Globo, continua previsto para mês que vem.

O problema é o cenário, que ainda não ficou pronto, mas continua de pé o jornal do Hermano Henning na Rede Brasil...

... Agora, se tudo correr como se espera, deverá estrear em setembro...

... E além do jornal diário, ele irá apresentar um programa semanal de entrevistas.

Rede TV! realiza na noite desta sexta o seu debate com os presidenciáveis...

... A mediação será de Mariana Godoy, Amanda Klein e Boris Casoy, além da participação de outros jornalistas da casa.

José Luiz Datena vai tirar uma semana de férias na Band...

... Na noite de domingo, depois do programa, viaja para Portugal.

C´est fini

Na edição de ontem, nota “Tem todo um social”, foi escrito que Fábio Ambrósio era dono da TV Verdes Mares. Errado. Ambrósio é diretor de programação. A Verdes Mares pertence ao Grupo Edson Queiroz. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!