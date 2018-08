Novela 'Segundo Sol' bate seu recorde de audiência em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Segundo Sol", de João Emanuel Carneiro, bateu recorde de audiência em São Paulo, no capítulo da terça-feira (14), com 36 pontos no Ibope. A novela começou com o alívio de Ícaro (Chay Suede) e Manuela (Luisa Arraes) ao saberem que a mãe, Luiza (Giovanna Antonelli) sobreviveu ao tiro que levou.

Os autores sempre planejam grandes viradas para o capítulo 100 das novelas. Na terça-feira, foi ao ar o capítulo 80. A trama terminou com a vilã Karola (Deborah Secco) encarando Luiza de frente. Ela invadiu o quarto da mocinha no hospital para ameaçar denunciá-la a polícia.

A novela antecessora no horário das nove, "O Outro Lado do Paraíso", de Walcyr Carrasco, terminou com uma média de 39 pontos. O último capítulo chegou a bater 49 pontos de média em São Paulo. "Segundo Sol" começou com audiência semelhante à trama de trama de Walcyr Carrasco, que estreou com 33,3 pontos. "Segundo Sol" teve média de 32,6 pontos nos primeiros capítulos.

O QUE VAI ACONTECER NA TRAMA

Este texto contém spoiler

Mesmo após ser ameaçada por Karola, Luzia insiste em ficar com Beto (Emilio Dantas), mas sofrerá outro golpe. Agora será Remy (Vladimir Brichta) que invadirá a casa da DJ e acabará provocando um flagra do irmão.

Após deixar o hospital, Luzia surpreenderá Beto e Ícaro com um pedido para ficar sozinha, por conta das ameaças de Karola (Deborah Secco), que prometerá entregá-la para a polícia caso ela não se distancie do amado. Em seu flat, no entanto, ela encontrará Remy.