Novela 'Segundo Sol' usa frase icônica que Nina disse a Carminha em 'Avenida Brasil'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta segunda-feira (3) da novela "Segundo Sol", dois personagens viveram uma cena em que relembram uma das frases mais icônicas da novela "Avenida Brasil", também veiculada pela Globo.

No episódio, Karola (Deborah Secco) está em um avião rumo à França, enquanto Remy (Vladimir Brictha) retorna para a Bahia para se vingar de sua amante. Ele então ameaça revelar o segredo de Karola com Beto Falcão (Emilio Dantas), caso ela não faça suas vontades.

Em seguida, ele diz: "Me serve, vadia", uma das frases mais comentadas dentre as que foram veiculadas pela novela "Avenida Brasil", através da personagem Nina (Débora Falabella).

No contexto de "Avenida Brasil", a frase foi usada pela empregada Nina, que se vingou de Carminha (Adriana Esteves) após ter sido enterrada viva por ela. Na cena, ela grita "Me serve, vadia. Me serve".

Na trama de "Segundo Sol", apesar de serem amantes desde o início, Karola passou a ser chantageada por Remy, que agora sabe a verdade sobre Valentim (Danilo Mesquita), roubado de Luzia (Giovanna Antonelli) logo depois do parto.