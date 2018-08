Novidade no Halloween na Universal

Da redação

O Universal Orlando Resort revelou sua novíssima casa assombrada de conteúdo original e que estará no Halloween Horror Nights 2018 – Carnival Graveyard: Rust in Pieces. Quando os visitantes invadem um parque de diversões dilapidado, eles vão encontrar um labirinto de atrações e jogos deteriorados – e logo vão descobrir que não estão sozinhos. Cães de guarda terríveis, um “túnel do amor” grotesco, artistas cruéis e contentes com armas mortais fabricadas com partes das velhas atrações e muito mais vão perseguir os visitantes a cada movimento que eles fazem enquanto tentam escapar. Mais informações sobre o Carnival Graveyard: Rust In Pieces no blog https://blog.universalorlando.com/whats-new/carnival-graveyard-rust-in-pieces-portuguese/. O Halloween Horror Nights 2018 ocorre em noites selecionadas de 14 de setembro a 3 de novembro e terá o maior número de casas assombradas de sua história. Mais detalhes sobre o evento deste ano serão revelados em breve. Para mais informações e para comprar ingressos acesse o site: https://portuguese.universalorlando.com/Eventos-Anuais/Halloween-Horror-Nights.aspx.