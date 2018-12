Novidade no mercado, xampu com fórmula micelar promete limpeza sem danificar os fios

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tecnologia micelar, conhecida por fazer sucesso em produtos para a pele, agora ganha o mercado de cabelos. Diversas marcas populares, como Dove e Pantene, apostam na fórmula em linhas de xampu e condicionador.

O benefício, segundo dermatologistas e cabeleireiros, é semelhante ao promovido para a pele: limpeza profunda, sem agressão aos fios. Isso porque, segundo explica a dermatologista Leticia Contin, especialista em tricologia (ramo da medicina que trata o cabelo), a fórmula tem alto poder de atrair a sujeira do couro cabeludo, evitando, ao mesmo tempo, que ele seja danificado nesse processo.

"A técnica micelar consiste em moléculas, que são solúveis em água e óleo e que se unem a gorduras e outras impurezas formando pequenos micélios", explica Leticia.

A cabeleireira Wanda Alves, do salão Fernando Alves Hair Academy e Salão, acrescenta que a primeira camada do fio, chamada de cutícula, é preservada na lavagem com esse tipo de xampu. "Dessa forma, o cabelo tem menos perda de cor [no caso dos tingidos], de umidade, e de nutrição", diz.

Por isso, complementa a profissional, o xampu com a tecnologia micelar tem também um leve poder de hidratação. Ela recomenda o produto para cabelos coloridos e que são finos e sensíveis.

Já a dermatologista Leticia recomenda para cabelos mais secos. Ela explica que muitos dos xampus que apresentam a tecnologia micelar não possuem, por sua vez, sulfatos em sua composição, um tipo de detergente mais agressivo. "Dessa forma, o produto vai evitar o ressecamento dos fios", afirma.

Pessoas que têm o couro oleoso e lavam o cabelo com uma frequência maior também podem ser beneficiadas com o uso do produto. "Mas não são a principal indicação da linha", destaca a médica.

As marcas também já lançam condicionadores e leave-in com o ativo.

Para a pele, a tecnologia micelar promete três ações em uma: limpar, tonificar e hidratar. A loção de água micelar é indicada também para retirar maquiagens leves.