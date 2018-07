Novidades no Grand Hotel Rayon 1

Da redação

Um dos mais tradicionais hotéis de Curitiba, o Grand Hotel Rayon, anuncia duas novidades. A primeira é o novo formato de almoço executivo, que já está sendo servido aos hóspedes e ao público geral. Sob o comando do chef Claude Bezerra, o cardápio do almoço executivo traz o trivial bem feito, com tempero e muito sabor. “Pensamos num formato ágil para os hóspedes e executivos da região, sem perder a qualidade”, explica o chef. “Há opções leves, como grelhado e salada, mas também não deixamos de fora a dupla feijão e arroz, que melhor representa o dia a dia da rica culinária brasileira”. O almoço executivo do Garbo é servido de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h, com valor de R$49,90 + 10% de taxa de serviço por pessoa. As bebidas são cobradas à parte.