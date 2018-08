Novidades noturnas em Orlando

Da redação

O novíssimo espetáculo noturno na lagoa do Universal Orlando Resort – o Universal Orlando’s Cinematic Celebration – já está sendo aprsentado no Universal Studios Florida. Os visitantes agora têm uma nova forma de encerrar o dia no Universal Studios, aproveitando uma “sessão épica de cinema sob as estrelas” no coração do parque temático.

O espetáculo combina, perfeitamente, telões panorâmicos na água, realçados por telas em múltiplas camadas na água, pirotecnias, lasers, projeções mapeadas e mais de 120 fontes de águas dançantes para transformar a lagoa e as construções ao redor em uma comemoração vívida dos personagens mais queridos das atrações da Universal e de alguns dos maiores sucessos do cinema mundial. E os visitantes vão poder assistir tudo isso ganhando vida a partir de um ponto de observação inédito, criado exclusivamente para o espetáculo.

Os visitantes vão assistir momentos da série de filmes Harry Potter aparecendo por meio de feitiços, ouvir os rugidos assustadores dos dinossauros de Jurassic World, a ação intensa dos filmes Fast & Furious (Velozes e Furiosos), se divertir com as travessuras dos Minions de Despicable Me (Meu Malvado Favorito), da Illumination, e muito mais, tudo acontecendo a cada noite no coração da lagoa do parque Universal Studios Florida.

O Universal Orlando’s Cinematic Celebration ocorre em noites selecionadas neste verão norte-americano. E agora os visitantes podem aproveitar dois espetáculos noturnos incríveis em sua visita ao Universal Orlando Resort – “Universal Orlando’s Cinematic Celebration”, no parque Universal Studios Florida, e “The Nighttime Lights at Hogwarts Castle”, no parque Universal’s Islands of Adventure.

Para mais informações, datas e horários do Universal Orlando’s Cinematic Celebration, visite www.UniversalOrlando.com.