Novo Arena do Marketing debate posicionamento de marcas sobre as eleições

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo apresenta na quinta-feira (25), a partir das 20h, uma nova edição do Arena do Marketing. O programa, promovido em parceria com a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), realiza mensalmente entrevistas com profissionais do mundo do marketing e da publicidade.

Nesta edição, o convidado será o diretor de marketing do Burger King, Ariel Grunkraut. O tema da conversa será a publicidade e o posicionamento de marcas em relação às eleições.

No início do mês de outubro, a uma semana do primeiro turno, o Burger King lançou uma campanha contra o voto em branco para presidente.

No vídeo, produzido pela agência David, pessoas explicavam por que pretendiam votar em branco nas eleições. Elas recebiam, então, um hambúrguer feito apenas de pão, cebola e maionese, embrulhado em um papel com o slogan da ação, que dizia "quando alguém escolhe no seu lugar não dá para reclamar do resultado".

Também participará da conversa a professora Tatiana de Oliveira Amendola Sanches, responsável pela disciplina etnografia urbana e tendências de mercado na ESPM. A jornalista Laura Mattos, colaboradora da Folha de S.Paulo, fará a mediação.

O programa será transmitido ao vivo no site do jornal.