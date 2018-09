Novo clipe de Paul McCartney, 'Back In Brazil' foi filmado em Salvador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Paul McCartney lançou o clipe da faixa "Back In Brazil" que foi filmado em Salvador. Algumas cenas mostram o show do ex-beatle durante o show na Arena Fonte Nova, em 2017.

O clipe mostra um casal se conhecendo na capital baiana. A atriz que participa do vídeo foi quem subiu no palco durante o show de McCartney no ano passado.

McCartney lançou o clipe nesta sexta-feira (7) e pelo Facebook desejou um "feliz dia da independência, Brasil". A música "Back In Brazil" está no novo álbum "Egypt Station" do ex-beatle e tem uma base de piano com uma batida eletrônica. Seu novo álbum está disponível nas plataformas de streaming e no Youtube.