Novo Diretor De Vendas no Mabu Thermas Grand Resort

Da redação

O Mabu Thermas Grand Resort tem um novo diretor comercial, o executivo Jeferson Munhoz, que assume a posição de Silvia Machado. Com ampla experiência em vendas, de mais de 25 anos, no segmento hoteleiro, Munhoz é mestre em Hospitalidade e foi responsável pelo desenvolvimento e crescimento em vendas de grandes redes hoteleiras do País. O executivo chega à Mabu Hotéis & Resorts em um momento de expansão e de implementação de estratégias mais competitivas. “Com a inauguração, em dezembro deste ano, do Blue Park, o Mabu Thermas passa a ter uma das atrações mais incríveis do Sul do Brasil. E exatamente por passar a oferecer uma experiência de entretenimento e hospitalidade ainda mais completa, o resort que já é referência em Foz do Iguaçu, tanto para o público de lazer quanto para o de eventos, agora requer abordagens ainda mais agressivas de vendas”, afirma o novo diretor de vendas.

Culinária baiana

O Restaurante Adamastor, situado no charmoso Fera Palace Hotel em Salvador da Bahia, aposta em mais uma novidade e lança o Menu do Dia (R$38). Com opções que mudam diariamente, o cliente do Adamastor desfrutará de uma experiência gastronômica ainda muito mais personalizada. Dentre as opções estão: Galeto Desossado grelhado servido com Legumes e Arroz com Alho e Brócolis (segunda); Risoto de Gorgonzola com Rúcula e crocante de Presunto de Parma (terça); Filé à Parmegiana ladeada por Arroz e Batata Frita(quarta); Penne San Marco com tiras de Mignon ao molho Funghi (quinta) e para finalizar, na sexta-feira a opção ficar por conta do delicioso Peixe Grelhado com Legumes e Purê de Batata. ORestaurante Adamastor dispõe de ambiente moderno e ampla carta de bebidas inspiradas nos sabores da região. O espaço funciona diariamente a partir das 12hs. Informações e reservas: (71) 3036-9201.