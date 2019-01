Novo espaço de luxo e mordomia na Sapucaí

Rodrigo Browne

A pouco mais de um mês para o início do carnaval tem novidade na Marques de Sapucaí. Foi inaugurado no emblemático Dia do Samba – 2 de dezembro – o Vivant! Um novo camarote que traz em seu DNA uma trinca de personalidades ligadas diretamente ao samba: a atriz Viviane Araújo (eterna Rainha da bateria do Salgueiro) é a Rainha do Vivant!, o carnavalesco Milton Cunha será o embaixador, e o músico Pretinho da Serrinha é o curador dos artistas que vão realizar os shows entre os intervalos dos desfiles das escolas de samba. Só tem gente boa!.

Pretinho da Serrinha conta que inicialmente foi chamado apenas para tocar no camarote. “O convite veio e fui indicando outros músicos, chamando outros cantores, e aí que surgiu a ideia que eu me tornasse o curador. Para mim é uma alegria fazer a curadoria de um verdadeiro local de samba, que toca o samba. Já fui convidado para tocar em camarotes que no intervalo tocava música eletrônica. Acho isso um desrespeito com o sambista. E foi pelo samba que me alegrei em ser curador do Vivant!. Ele é inteiro de samba e feito para os sambistas.” Como um camarote 100% de samba o camarote receberá nos dias do desfile do grupo especial: Leci Brandão e Mauro Diniz (domingo03/03) e na segunda (04/03) será a vez de Alcione, Moacyr luz e Ana Costa.

Para quem quer ver o desfile de perto, com comodidade e mordomia o camarote é a melhor opção. Localizado no Setor 4, ao lado da cabine de jurados, o Vivant! possui uma estrutura de mais de 1.100 m2 e capacidade para receber 800 pessoas por dia, serão 2 andares de visão privilegiada. As frisas darão lugar à um super lounge colado na pista de desfiles com mais de 15m de frente. E um segundo andar com vista panorâmica de toda Sapucaí.

Produzido pela Top 3 Entretenimento, o camarote contará com buffet premium completo, com entradas, jantar especial, comida japonesa, sobremesas e uma farta mesa de café da manhã. O Open Bar, além da Cerveja Império, possui uma carta de bebidas que inclui whisky, vodka, gin, energético, refrigerante, sucos, água e água de coco e ainda drinks exclusivos, servidos a noite toda nos dias de desfiles.

Entre outras regalias o folião ainda vai ter a disposição espaço beleza, maquiagem, massagem, barbearia, chapelaria, totens carregadores de celular, brindes exclusivos e transfer para ida e volta com ponto na Zona sul e Barra. Os ingressos para os desfiles do grupo especial já estão à venda pelo site www.camarotevivant.com.br e custam R$2.100 para domingo (03) e R$ 1.950 na segunda (04), os valores podem alterar com a proximidade do carnaval.

Foto: Bárbara Magalhães

O arco da praça da Apoteose - simbolo do carnaval carioca