Novo leilão do Hospital Evangélico será nesta sexta

Da Redação Bem Paraná

O leilão do Hospital Evangélico e da Faculdade Evangélica do Paraná ocorre na próxima sexta-feira em Curitiba, no auditório do Fórum Trabalhista de Curitiba (Av. Vicente Machado, 400, Centro), às 10 horas, e será comandado pelo leiloeiro público Helcio Kronberg. Será a segunda tentativa de leiloar o Evangélico.

A primeira, em agosto, foi desfeita pela Justiça do Trabalho após o vencedor não efetuar o depósito do sinal de 20% no tempo estipulado em edital. Para este leilão, três consórcios de empresas se habilitaram para participar: Consorcio Mack-He Dourados, Universidade Brasil e NRE-ITPAC.

O preço mínimo para a arrematação será de R$ 205.994.575,67. Até o dia de hoje os interessados precisam confirmar o depósito em dinheiro, a título de caução ou apólice de seguro, no valor de R$ 5 milhões. De acordo com o edital, quem arrematar o hospital e a faculdade não responderá por nenhuma dívida anterior e apenas continuará com os contratos de trabalho vigentes.

O hospital é referência no tratamento de queimados, traumas (urgência e emergência), gestação de alto risco e transplante renal. Atende 35 mil pessoas por mês.