Novo líder, Palmeiras mostra a força do seu elenco no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Cruzeiro neste domingo (30) por 3 a 1, no Pacaembu, e chegou à liderança do Brasileiro graças aos gols de três jogadores considerados reservas: Lucas Lima, Hyoran e Gustavo Gomez.

O fato confirma uma tendência da equipe desde a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, no começo de agosto. O protagonismo dos reservas no Campeonato Brasileiro.

Desde que chegou ao clube, Felipão escalou apenas duas vezes no torneio uma equipe com mais de cinco jogadores de linha titulares, já que o Palmeiras divide suas atenções entre Brasileiro e Libertadores (e também dividia com a Copa do Brasil até a última quarta, quando foi eliminado).

Nesses jogos, contra Botafogo e Atlético-PR, ambos em casa, o Palmeiras venceu. O desempenho nas partidas recheadas de reservas, porém, também é excelente.

Ao menos cinco suplentes foram escalados desde o início em nove jogos no torneio sob Felipão, com seis vitórias e três empates, aproveitamento de 77,7% dos pontos. Para efeito de comparação, o Corinthians foi campeão brasileiro no ano passado conquistando 63,2% dos pontos.

Os autores dos gols palmeirenses no Nacional sob o comando de Felipão também mostram o protagonismo da equipe B palmeirense. Foram 10 gols de reservas de um total de 16 marcados no campeonato nesse período.

O maior artilheiro do Palmeiras no Brasileiro desde a chegada do treinador é Deyverson, considerado reserva de Borja, com quatro gols. Ele era preterido por Roger Machado, antigo técnico do clube, mas voltou a ganhar chances com o novo técnico.

Além dele, Lucas Lima (três gols) e Hyoran (dois) também têm aproveitado bem as oportunidades e estão em alta.

Seja com reservas ou com titulares, os números mostram que o Palmeiras cresceu muito de produção. Antes da chegada de Felipão, a equipe tinha 54% de aproveitamento no Brasileiro (7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas).

Mesmo com o resultado positivo, o Palmeiras reclamou bastante da arbitragem neste domingo. Quando o jogo ainda estava 1 a 0, o zagueiro Gustavo Gomez pôs a mão na bola fora da área, mas o juiz Dewson de Freitas marcou um pênalti contra a equipe paulista.

SÃO PAULO

Quem perdeu a primeira colocação para o Palmeiras foi o São Paulo, que só empatou com o Botafogo, no Rio, e foi a 52 pontos. Diego Souza e Gonzalo Carneiro fizeram os gols dos paulistas; Jean e Kieza anotaram para os cariocas.

Nos acréscimos, Diego Souza ainda teve a chance de manter o time tricolor na ponta, mas o goleiro Saulo fez uma defesa impressionante e manteve o empate no placar.

O tropeço do São Paulo também lhe custou a segunda posição, já que o Internacional venceu o Vitória por 2 a 1 em casa e, assim como o Palmeiras, foi aos 53 pontos -perde dos paulistas no saldo de gols.

Os gaúchos saíram perdendo e só conseguiram a virada aos 40 minutos do segundo tempo. Curiosamente, após um pênalti similar ao que irritou os palmeirenses.

Após cobrança de falta, a bola bateu no braço de Lucas Fernandes, jogador do Vitória, mas ele, assim como Gustavo Gomez, estava fora da área.

A próxima rodada do Brasileiro será fundamental para a briga pelo título. Líder e terceiro colocado do torneio, com só um ponto os separando, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Morumbi, no sábado (6), às 18h.

Antes disso, na quarta-feira (3), às 21h45, o Palmeiras pode definir a classificação para a semifinal da Libertadores contra o contra o Colo-Colo, em casa. A equipe venceu o jogo de ida por 2 a 0.