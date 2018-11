Novo nariz de Bruna Marquezine faz sucesso e atriz brinca: 'Demorei um ano para pagar'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o término da novela "Deus Salve o Rei" (Globo), a atriz Bruna Marquezine, 23, está gozando suas merecidas férias. Depois de uma temporada na Grécia, ela passou a última semana em Paris, cidade onde seu namorado, o jogador brasileiro Neymar Jr., atua pelo PSG.

Em um dos "rolês por Paris", como a própria Marquezine classifica, ela publicou uma foto nesta sexta (28) que gerou vários comentários na rede social. O objetivo da atriz era destacar as joias da grife Chopard, mas seus seguidores acharem outros motivos.

Parte dos fãs da atriz destacou a semelhança da atriz com Kendall Jenner, modelo que bateu Giselle Bündchen no ranking de modelos mais bem pagas em 2017. Não é a primeira vez que a atriz é apontanda como "clone" da americana.

Porém, o que mais chamou a atenção foi o não tão novo nariz de Marquezine. Em julho deste ano, Bruna Marquezine confirmou que fez um rinoplastia. Uma das seguidoras da atriz aproveitou e brincou: "Me empresta esse nariz por um dia?", pediu a internauta. "Demorei quase um ano para pagar. Empresto, não", respondeu bem-humorada.

A atriz da Globo, que anda frequentando festas da moda e desfilou para a Dolce & Gabbana em Milão, apareceu com o noivo Neymar Jr., 26, para ver a nova coleção da grife Off-White, na quinta (27), em Paris. Ele de moletom e jeans e ela trajada com vestido floral decotado.

Os dois assistiram juntos ao desfile que contou com as modelos do momento Kaia Gerber, 17, Bella Haddid, 21, e Kendall Jenner, 22.Na passarela, o streetwear da marca ganhou contornos sexy com minissaias, decotes e muito jeans rasgado.