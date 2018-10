Novo software pretende facilitar atendimento por vaga de emprego em Curitiba

SMCS

A Fundação de Ação Social - FAS Trabalho está testando um software para melhorar o atendimento nos dez postos municipais do Sistema Nacional de Emprego (Sine). É a atualização do Sistema de Gerenciamento de Atendimento (SGA) pelo Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) e que vai ajudar trabalhadores a encontrar emprego, requerer a emissão da Carteira de Trabalho e benefícios como o Seguro-Desemprego de forma mais eficaz nas Ruas da Cidadania.

A novidade, que deverá estar implantada até o fim de novembro, foi apresentada aos chefes do serviço nesta sexta-feira (19/10), em reunião no ICI. Por enquanto, a ferramenta está sendo testada no Boa Vista.

Boa impressão

“Uma das vantagens observadas é a queda do volume de usuários que perdem a senha de atendimento”, avaliou o chefe do Sine na Rua da Cidadania Boa Vista, Alexandre Bautista. A explicação é que o novo sistema padronizou o número da senha impressa, gerada quando o trabalhador chega ao local, e a que aparece na tela de chamada.

O problema a ser resolvido também resume a principal queixa sobre o sistema antigo no Sine da Rua da Cidadania do Tatuquara. “Muitas pessoas ficam em dúvida ou não entendem que a senha chamada no painel é a mesma e perdem um tempo precioso. Que bom que isso está com os dias contados”, afirmou a chefe do Sine Tatuquara, Simone Santos.

Ferramenta de gestão

A versão atualizada do SGA também vai ajudar a gestão do Sine no município. “Vamos ter estatísticas de melhor qualidade em tempo real e, assim, poder intervir assim que um problema for observado”, disse o superintendente da FAS Trabalho, Heitor Manfrinato.

“Vamos, por exemplo, providenciar suporte no atendimento para um posto que apresente uma demanda especialmente elevada, corrigir deficiências como a demora acima da média de um atendimento de rotina, entre outras medidas, e atender de forma diferenciada quem vai aos postos apenas para retirar um documento”, completou o diretor de Relações do Trabalho da FAS, Cesário Ferreira Filho.

Os dez postos do Sine de Curitiba contam com 68 atendentes que fazem cerca de 2 mil atendimentos diários. O da Regional Pinheirinho recebe aproximadamente 300 pessoas por dia e é o mais movimentado da cidade.