Novo terremoto de magnitude 5,7 atinge a Venezuela

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo tremor de magnitude 5,7 na Escala Richter foi registrado nesta quarta-feira (22) às 9h48 na região de Yaguaraparo, no estado de Sucre, na Venezuela. Foi a mesma área em que houve ontem um terremoto de 6,9, segundo a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas (Funvisis).

Porém, horas antes, a Funvisis não informou a possibilidade de novas réplicas de tremores de terra na Venezuela.

Segundo informações da fundação, o epicentro do tremor foi registrado a 9 km a noroeste de Yaguaraparo e a profundidade do movimento foi de 22,9 km.

Na rede social Twitter, o ministro de Interior, Néstor Reverol, informou que houve uma réplica de magnitude 4,1 no sul do estado Sucre, com profundidade de 59,3 quilômetros.

Segundo ele, os prejuízos estão sendo avaliados.

“Estamos realizando a avaliação dos prejuízos nos estados onde o abalo foi sentido. Até o momento, não foram reportados danos ou fatos a lamentar. O Sistema de Gestão de Risco está ativo e implantado”, afirmou o ministro.

Ontem, no fim da tarde, um terremoto de magnitude 6,9 na Escala Richter provocou danos em algumas construções de Caracas e cidades próximas. Também foram sentidos tremores em Boa Vista, Pacaraima e Manaus, no Brasil.