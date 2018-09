Novo vice do Detran de SP atuava para driblar multas e CNH cassada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Márcio França (PSB) nomeou para o cargo de vice-presidente do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) um delegado aposentado que tinha uma empresa que oferecia consultoria para motoristas com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada.

A nomeação de Percy de Souza Ramos, ou Doutor Percy, como ele se apresenta no cartão da empresa, foi publicada no Diário Oficial do Estado na quarta-feira passada (12).

O cartão traz uma placa de 'pare' e a inscrição: "Motoristas, temos a solução Dr. Percy Multas. Orientação jurídica, assessoria, defesa, recursos, etc. Seriedade e Experiência". "Multas? Pontuação? Habilitação suspensa? Cassação?", diz o texto.

A reportagem foi nesta quarta-feira (20) ao endereço indicado no cartão, na rua Senador Fláquer, no centro de Santo André, e constatou que o escritório, que funcionava em uma sobreloja, foi fechado recentemente.

Comerciantes da região conhecem Ramos e confirmaram que a empresa funcionava no local, mas não souberam precisar há quanto tempo foi fechada.

Na Jucesp (Junta Comercial do estado de São Paulo), há apenas uma empresa em nome de Souza, de criação de "peixes ornamentais de água doce", em um endereço comercial também na cidade. O capital da empresa, constituída em 23 de abril de 2013, ainda segundo a Jucesp, é de R$ 500.

Segundo o portal da transparência do governo, o novo vice-diretor do Detran se aposentou como delegado de polícia depois de 22 anos no cargo, além de 17 anos no Corpo de Bombeiros.

De acordo com TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ele foi eleito suplente de vereador pelo PMB (Partido da Mulher Brasileira) em Santo André em 2016. O partido faz parte da coligação do governador Márcio França nas eleições deste ano. Também foi candidato a vereador em 2008 pelo PHS (Partido Humanista da Solidariedade) na mesma cidade.

OUTRO LADO

A reportagem telefonou para os três números indicados no cartão da empresa, mas não conseguiu falar com Percy de Souza Ramos.

A gestão Márcio França (PSB) afirmou por meio de nota que "não há registro" de qualquer processo ou recurso do Detran "impetrados por Percy Ramos em nome de cidadãos que recorrem ao órgão de trânsito". Disse ainda que o diretor vice-presidente da entidade é um "técnico especialista em apurar infrações de trânsito aplicadas contra motoristas e proprietários de veículos".

"Trata-se de um profissional qualificado, formado em direito, que se dedicou 22 anos à função de delegado de polícia, na qual se aposentou, além de ter atuado por 17 anos no Corpo de Bombeiros. Sua tarefa será defender a visão do usuário do Detran no serviço público", afirmou o governo.