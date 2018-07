Novo vídeo mostra onça circulando em Cascavel, no interior do PR, e zoo é interditado

Folhapress

CASCAVEL, PR (FOLHAPRESS) - Um novo vídeo mostra uma onça-parda solta circulando no Parque Ambiental Paulo Gorski, em Cascavel, no interior do Paraná. As imagens, captadas na noite deste domingo (15), são de um condomínio próximo ao parque. A presença de pelo menos duas onças-pardas no último mês tem assustado os moradores.

A prefeitura decidiu ampliar áreas interditadas para proteger as pessoas e tentar capturar os bichos. A partir desta terça-feira (17), o zoológico da cidade, que fica na área do parque, será fechado para visitação.

Principal ponto turístico da cidade, o local costuma receber até 8.000 visitantes aos fins de semana. No domingo (15), apenas algumas pessoas aproveitavam o dia de sol.

Os primeiros relatos sobre a presença dos animais na cidade surgiram no início do mês de julho, mas a confirmação só veio na última terça-feira (10), quando guardas municipais se depararam com o animal ao abrir os portões que dão acesso ao lago.

Cinco armadilhas foram montadas para tentar capturar os animais. Dentro de jaulas foram colocadas pequenas gaiolas com iscas vivas —frangos caipiras e filhotes de cabritos para tentar atrair os animais, mas até agora o artifício não deu resultados.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Romulo Quintino, nesta madrugada guardas municipais avistaram uma das onças bebendo água no lago. O espaço permanecerá fechado pelo menos até esta terça.

O Lago Municipal de Cascavel está inserido dentro do complexo do Parque Ambiental Paulo Gorski, bem próximo ao centro da cidade e possui uma área de 550 mil metros quadrados de área de mata.

O local é usado para recreação, caminhadas e atividades esportivas e culturais. Também é onde treinam atletas de canoagem, que estão autorizados a usar o lago durante o dia.