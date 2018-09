Novos ambulantes começam a ocupar pontos no Centro da Capital

Da Redação Bem Paraná

Das 27 vagas autorizadas pela Prefeitura de Curitiba para comércio ambulante no Centro, 23 foram preenchidas. A seleção foi feita pelo Comissão Permanente do Comércio Ambulante na semana passada e os novos ambulantes estão recebendo os crachás para começar a trabalhar.

A etapa teve 98 concorrentes e as vagas não ocupadas serão incluídas na próxima seleção feita pela Secretaria Municipal do Urbanismo, ainda sem data definida.

A escolha dos concorrentes leva em consideração, principalmente, critérios socioeconômicos. Candidatos em maior dificuldade financeira podem ter mais chances. “A idade do requerente, a quantidade de filhos ou dependentes, as condições de moradia, entre outros itens, são avaliados para a pontuação”, explica a diretora de Fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo, Jussara Policeno de Oliveira Carvalho.

As vagas ocupadas são para a comercialização de produtos de couro, de confecção e de bijuterias, além de alimentação: pipoqueiro, doces secos industrializados, frutas e verduras e caldo de cana.

As vagas que não tiveram interessados foram duas na Rua Pedro Ivo com a Travessa da Lapa, uma na André de Barros com a Barão do Rio Branco e uma na Cândido Leão com Dr. Muricy. Todas para venda produtos de couro e bijuterias.

Além dos critérios socioeconômicos, para ocupar as vagas de comércio ambulante é necessário também que a mercadoria seja legalizada e, em caso de alimentos, além de se conhecer a origem do produto, o interessado deve ter curso de manipulação de alimentos, para evitar a contaminação.