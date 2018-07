Novos BMW Série 5 Touring e M4

A BMW leva este ano ao Salão de Genebra (de 9 e 19 de março na Suíça) os novos BMW M4 e Série 5 Touring. O BMW M4 cupê e sua versão conversível receberam as modificações de estilo feitas em toda a Série 4 2017, entre elas as novas lanternas traseiras redesenhadas. A fabricante fez também diversas alterações no interior do esportivo.

Segundo a BMW, as duas variantes do M4 também contam com uma opção mais atualizada do sistema de navegação, além de outros recursos no sistema ConnectedDrive. O motor permanece o seis cilindros Twin Power Turbo, que produz 431 cavalos.

Já a nova station wagon (perua) da Série 5 está ligeiramente maior e por isso teve a capacidade do porta-malas aumentada. Leva agora entre 570 e 1.700 litros de bagagem (de 10 a 30 litros a mais, conforme a posição dos bancos). O carro tem duas opções a gasolina: 2.0 de quatro cilindros e 252 cv e 3.0 de seis cilindros e 340 cv. Os motores a diesel (também com quatro ou seis cilindros) produzem entre 190 e 265 cv.

As mudanças do novo modelo aumentaram a praticidade. Agora é possível encaixar garradas com até um litro nas portas. Os porta-copos do painel também aumentaram. Um opcional permite ajuste de inclinação para o encosto do banco traseiro.