Novos guardas municipais começam a trabalhar no Centro

Da Redação Bem Paraná

Quem passa pelo Centro de Curitiba já percebeu uma presença maior de guardas municipais nos arredores das praças 19 de Dezembro, Tiradentes, Santos Andrade, Osório e Zacarias, além do Passeio Público, da Rua XV de Novembro e do Largo da Ordem. Os 60 novos profissionais contratados pela corporação estão tendo agora o primeiro contato com a atividade que vão exercer.

Essa “prova prática” é a última fase do curso de formação pelo qual eles passaram nos últimos quatro meses. “Nesse primeiro contato com a atividade, eles estão prestando um serviço estritamente social, de orientação às pessoas. Nós observamos as condutas, a postura e a disciplina de cada um”, explica um dos coordenadores dessa etapa, o guarda municipal Marcelo Boza.

Os novos guardas são supervisionados, em todos os locais do estágio, por profissionais mais experientes. Caso precisem, pedem apoio da viatura mais próxima para abordagens e encaminhamentos à autoridade policial.

Este foi o 26º curso de formação dos guardas municipais de Curitiba e teve 740 horas-aula, com provas ao fim de cada módulo. Os conteúdos abrangem 220 horas de Cultura Jurídica e 520 horas de Técnicas e Procedimentos Operacionais. Entre as diiciplinas estavam Direito (Constitucional, Administrativo, Penal e Penal Processual), Antropologia, Sociologia e Direitos Humanos.

A parte prática compreende aulas sobre funções e atribuições da Guarda Municipal, postura, regras de abordagem e aulas de tiro.