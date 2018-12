Novos Miss e Mister Brasil serão eleitos em concurso nesta segunda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Belos e musas de todo o país chegam neste domingo (9) a São Paulo para representar seus estados no Miss e Mister Brasil 2018.

São 28 homens e 28 mulheres que, além das unidades federativas do Brasil, carregam também o nome da Ilha de Itaparica, na Bahia.

As primeiras etapas do concurso acontecem esta noite e, nesta segunda (10), o clube Hebraica recebe a cerimônia que de fato define os vencedores, que poderão ostentar os títulos de mais belos do país.

Criado pelo sindicato Pró-Beleza em 1932, o concurso julga os participantes com base na "linguagem da paz social, do bom comportamento, etiqueta, educação complementar e formação da cidadania".

As etapas do desfile incluem entrevista, desfile de gala, traje de banho, popularidade e pontuação obtida com provas relacionadas a trabalho voluntário.

Quem apresenta a cerimônia é Cozete Gomes, que estará ao lado de convidados famosos como Jojo Todynho, MC Biel, Mamma Bruschetta, Rita Cadilac e Fábio Arruda.