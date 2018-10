Novotel Curitiba Batel começa a operar na capital

Da redação

A AccorHotels celebra 300 hotéis no Brasil com a inauguração do Novotel Curitiba Batel, na capital paranaense. Contribuíram para essa conquista alguns investimentos que trouxeram ainda mais valor para as marcas, como em inovação e tecnologia, visando melhorar ainda mais a experiência do cliente nos hotéis; o desenvolvimento no setor de alimentos e bebidas, que conta, até o momento, com cerca de 220 restaurantes na região, abertos para clientes e moradores locais e a busca pelo que há de mais moderno em termos de design, proporcionando aos hóspedes as novas tendências comportamentais e experiências incríveis nos hotéis.

“Estamos muito contentes com mais este marco! Nós apostamos muito no país e em todo o seu potencial no segmento de turismo e hotelaria. Na Europa, há 12 ou 13 apartamentos de hotel por mil habitantes. Nos Estados Unidos, 16 a 18 apartamentos por mil habitantes. No Brasil, menos de 3, o que reforça o espaço que temos para crescer ainda mais. Por esse motivo, continuaremos trazendo novidades e inovação para o mercado, proporcionando experiências ainda melhores e que superem a expectativa de nossos clientes ”, afirma o CEO AccorHotels América do Sul, Patrick Mendes.

Inaugurado em 1977, o Novotel Morumbi, em São Paulo, foi o primeiro hotel da AccorHotels no Brasil. Agora, mais de 40 anos depois, uma nova unidade Novotel marca um novo momento na trajetória da empresa no Brasil. O objetivo é ampliar a presença também na América do Sul: hoje, somando hotéis em operação e pipeline, são 510 unidades e, em 2022, o total chegará a 650.

A AccorHotels opera em todas as categorias no Brasil. O segmento econômico é atendido por ibis com 124 hotéis, 33 hotéis ibis Styles e 42 unidades do íbis budget. Entre as marcas midscale, atuam no Brasil: Novotel, com 23 unidades, Mercure, com 52 hotéis, e Adagio Aparthotel, com nove unidades. O portfólio da categoria luxo e upscale é formado por Grand Mercure, com oito hotéis, Pullman, com três hotéis, MGallery, com dois hotéis, e Sofitel, com dois hotéis, além de dois hotéis Mama Shelter.

Em 2019, uma nova marca de luxo chega ao Brasil: o Fairmont abrirá suas portas em Copacabana, no Rio de Janeiro. Sem contar o novíssimo conceito de hospedagem e lazer JO&JOE, no Largo do Boticário, RJ, aguardado para 2020. “A região tem capacidade para receber hotéis de diversos segmentos e nós vamos continuar expandindo a nossa atuação no mercado brasileiro, que é cheio de riquezas e potencial”, conclui Patrick.

Olivier Hick, Vice-presidente executivo de operações Midscale & Econômico AccorHotels Brasil, afirma que uma grande parte da expansão da empresa no Brasil foi proporcionada pelo crescimento das marcas dos segmentos midscale e econômico, que deverão continuar a abrir hotéis nos próximos anos. “Os hotéis das marcas ibis estão nos principais endereços do Brasil e nas cidades de pequeno e médio portes, tornando-se referência de uma hotelaria econômica de excelente qualidade, com espaços confortáveis e contemporâneos. E os nossos hotéis midscale estão no dia a dia do brasileiro desde que abrimos a primeira unidade no país. Agora, com a chegada do Novotel Curitiba Batel, reforçamos a característica de estar presente nas grandes metrópoles brasileiras e oferecer opções de conforto para famílias ou clientes corporativos”, explica Olivier. Mais um motivo relevante sobre este hotel é que ele faz parte da maior franqueada da empresa, a Atrio Hotel Management, presente há 30 anos no mercado brasileiro e a quarta maior operadora do Brasil.

O Novotel Curitiba Batel fica na rua Dr. Pedrosa, 288. As diárias com café da manhã custam a partir de R$304.