Núcleo de Dramaturgia do Sesi inicia a sua programação

O mês de julho marca a largada do tão aguardado Núcleo de Dramaturgia, um programa anual do Sesi Cultura Paraná que propõe o estudo, a reflexão e a prática da escrita para a cena. Os participantes da edição 2018 já foram selecionados e a programação está ainda mais dinâmica, contando com artistas de diferentes estados e linhas de pesquisa. O lançamento acontece no fim de semana dos dias 27 e 28 de julho no Centro Cultural Sesi Heitor Stockler de França e conta com ações gratuitas e a preços populares, todas abertas ao público em geral.

Oficinas, encontros, palestras, mesas redondas e orientações direcionadas com artistas das artes cênicas de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A programação deste ano para o Núcleo de Dramaturgia do Sesi está recheada. Os 12 participantes selecionados vivenciarão uma verdadeira imersão de estudo e prática. E para marcar o início dessa trajetória, a coordenação do projeto preparou um fim de semana enriquecedor para o público de Curitiba e Região com a participação especial do diretor carioca Diogo Liberano.



SERVIÇO

Sesi Cultura Paraná Apresenta

Edição 2018 do Núcleo de Dramaturgia | Programação de Abertura

Performance: O Narrador

Com Diogo Liberano, do Teatro Inominável

Data: 27 de julho

Horário: às 19h

Duração: 50 minutos

Valor: entrada franca

Encenação do texto: Pré-Santa ou Canonização

Obra de: Helen Kaliski, participante da edição 2017 do Núcleo

Data: 28 de julho

Hora: às 18h

Valor: R$ 20,00 e R$ 10,00

Encenação e atuação: Helen Kaliski

Orientação: Jé Oliveira e Stephan Baümgartel

Trilha sonora e sonoplastia: Jo Mistinguett

Figurino, maquiagem e cabelo: Victor Hugo

Interlocuções artísticas: Victor Hugo

Dramaturgia em Perspectiva

Mesa redonda com Lígia Oliveira (SP), Marcelo Bourscheid (PR), Olga Nenevê (PR), Sueli Araújo (PR) e Stephan Baumgärtel (SC).

Mediacão de Diogo Liberano (RJ).

Data: 28 de julho

Hora: às 19 horas

Valor: Entrada franca

Local: Centro Cultural Sesi Heitor Stockler de França

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 458 - Centro

Observação: sujeito a lotação