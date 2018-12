Número de acidentes nas rodovias paulistas registra queda de 14%

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Balanço da Polícia Rodoviária Federal aponta queda na quantidade de acidentes no estado de São Paulo durante o período de 21 a 25 de dezembro. Foram registrados 89 acidentes nas rodovias federais do estado, redução de 14,4% em relação ao ano anterior. Os acidentes graves aumentaram de 10 para 13. As informações são da Agência Brasil.

A quantidade de pessoas feridas, no entanto, cresceu de 78 para 106. Este ano, duas pessoas morreram em acidentes automobilísticos, contra três do ano passado. Os policiais flagraram 91 pessoas dirigindo alcoolizadas, sendo que sete acabaram sendo detidas.

Nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que levam ao interior paulista, circularam, entre saída e chegada à capital paulista, 833 mil veículos, segundo a concessionária CCR AutoBan.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, caminho para o litoral, mais de 363,3 mil veículos desceram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária Ecovias registrou a passagem de mais de 273,8 mil veículos.