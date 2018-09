Número de atendimentos feitos pelo Procon cresce 12% em 2018

Rodolfo Luis Kowalski

O Procon-PR deve registrar neste ano mais um recorde no número de atendimentos. Segundo informações do “Procon Em Números”, uma espécie de banco de dados do órgão, até agosto deste ano foram realizados 76.833 atendimentos pelo programa, com a média de 318 registros por dia ou ainda 13 atendimentos a cada hora.



Na comparação com 2017, quando haviam sido registrados 68.533 atendimentos nos primeiros oito meses do ano, nota-se um aumento de 12,11% no total de atendimentos. A maioria das situações, inclusive, envolve pedido de informações sobre o próprio Procon. Na sequência, aparecem atendimentos relacionados à telefonia (celular e fixa), banco comercial, outros contratos e cartão de crédito, nessa exata ordem.

Atendimentos Procon-PR

(de janeiro a agosto de cada ano)