Número de mortes em confrontos policiais cresce 18,9% no Paraná em 2018

Redação Bem Paraná com assessoria

No segundo semestre de 2018, houve 148 mortes, o que representa um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior, que teve 131 casos. Durante todo o ano de 2018, foram 327 mortes, 52 a mais que em 2017 – um aumento de 18,9%.

Curitiba aparece como a cidade com o maior número de mortes com 76. Londrina aperece em seguida (23 mortes), São José dos Pinhais (21), Colombo (12), Araucária (10), Foz do Iguaçu (10), Almirante Tamandaré (7), Cambé (7), Maringá (7) Pinhais (7) e Piraquara fecham o grupo das 11 cidades com maior número de mortes.

No segundo semestre do ano passado, foram 141 mortes em confronto com policiais militares e sete em confrontos com policiais civis. Não houve mortes em enfrentamentos com as Guardas Municipais. No ano todo, houve 312 mortes em confrontos com policiais militares, 12 em confrontos com policiais civis e três com guardas municipais.

Os dados são do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), unidade do Ministério Público do Paraná que tem entre suas funções o controle externo da atividade policial e foram divulgados nesta quinta-feira, 17.