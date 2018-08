Número de mortes por gripe sobe para 90 no Paraná. Médico fala sobre cuidados básicos

Da Redação Bem Paraná com sites e assessoria

O número de mortes em decorrência da gripe chegaram a 90 casos no Paraná, segundo o boletim da Scretaria de Esado da Saúde divulgado nesta quarta-feira (15). São três acaso a mais que o boletim da semana passada.

Febre, dor de cabeça, desconforto, congestão nasal, dor de garganta e tosse são alguns dos sintomas clássicos que servem para diagnosticar a gripe, mas como saber a hora exata de buscar auxílio médico?

“Um cuidado muito interessante para se proteger tanto das gripes quanto dos resfriados é o de evitar o contato das mãos com os olhos, nariz e boca, além de sempre lavar as mãos antes de comer”, explica o médico do Hospital IPO, Paulo Mendes Junior. Segundo ele, as mãos acabam servindo como um “vetor” na contaminação. “Muitas pessoas evitam até cumprimentar com beijos, mas o fazem apertando as mãos, o que representa um grande risco na transmissão de doenças”, afirma. O médico ensina também que devemos manter o corpo bem hidratado e evitar ambientes fechados com baixa circulação de ar.

Sintomas e cuidados médicos

“Gripes e resfriados, do ponto de vista de sintomas, são muito similares, basicamente a diferença está na intensidade”, explica Mendes Jr. “Quando a pessoa estiver com esses sintomas, principalmente apresentando sinais de agravamento, como febre acima de 38º C, é importante buscar um médico para uma avaliação”, enfatiza.

Segundo Mendes Junior, o quanto antes for feito o diagnóstico, mais rápido o paciente sentirá os resultados. “As primeiras 48 horas são fundamentais, pois esse é o período no qual podemos fazer uso de antivirais como o Tamiflu, no caso de gripes, e que farão a pessoa se sentir muito melhor em poucos dias”, explica. Ainda de acordo com ele, nos casos de resfriados há tratamentos, até fitoterápicos, que diminuem o tempo de duração e a intensidade dos sintomas. “Desta forma, ainda evitamos que um quadro viral simples progrida para alguma doença bacteriana como sinusite ou otite, que causará mais desconforto e dor, além de exigir um tratamento mais forte”, explica.