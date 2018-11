Número dois da Arquidiocese do Rio visita Bolsonaro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) recebeu na tarde desta segunda-feira (15) visita do dom Antônio Augusto Dias Duarte, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio.

O religioso permaneceu por cerca de uma hora na casa de Bolsonaro, que fica em condomínio na orla da praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

O bispo não quis falar com a imprensa, mas posou para uma foto com o candidato, publicada na conta oficial de Bolsonaro no Twitter.

Há a expectativa de que Bolsonaro tenha uma reunião ainda essa semana com o bispo da Arquidiocese do Rio, dom Orani Tempesta.