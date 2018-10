Números colocam Atlético como mega favorito contra o Bahia

Silvio Rauth Filho

Atlético Paranaense e Bahia decidem uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana 2018 nesta quarta-feira (dia 31) às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba. Será o jogo de volta das quartas de final. Na partida de ida, em Salvador, o time paranaense venceu por 1 a 0. Agora só precisa de um empate para ficar com a vaga. O gol como visitante é critério de desempate na Sul-Americana. Quem passar de fase pega na semifinal Fluminense ou Nacional (Uruguai).

Os números colocam o Atlético como mega favorito para ficar com a vaga. Um dado é o desempenho do Bahia como visitante. O time só venceu uma partida fora do Nordeste em 2018: 1 a 0 sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro. No total, disputou 33 partidas como visitante no ano e venceu nove. Oito dessas vitórias foram no Nordeste (uma pelo Brasileirão, quatro pela Copa do Nordeste e três pelo Baiano).

Se o Bahia não vai bem como visitante, o Atlético é arrasador como mandante. O time vem de 12 vitórias seguidas na Arena da Baixada, contando todas as competições.

A força como mandante não vem de agora. Desde o segundo semestre de 2014, quando a nova Arena da Baixada foi aberta, o Atlético disputou 30 jogos de mata-mata no local (finais ou eliminatórias). Venceu 22 e empatou quatro dessas partidas. Foram apenas quatro derrotas – para o Coritiba, na final do Paranaense de 2017, para o Cruzeiro, nas oitavas da Copa do Brasil de 2018 e duas vezes para o Grêmio, na Copa do Brasil de 2017 e na de 2016.

Para completar, o Bahia é freguês em Curitiba. Nos 15 duelos contra o Atlético no Paraná, a equipe nordestina só venceu uma vez na história – 2 a 0, pelo Brasileirão de 2011. Nos demais confrontos, foram 11 vitórias atleticanas e três empates.

ESCALAÇÃO

O técnico Tiago Nunes terá força máxima para a partida. Os únicos que seguem fora são o meia Bruno Nazário e o ponta Plata, que já estão há semanas no departamento médico. No último sábado, pelo Brasileirão, o treinador poupou todos os titulares. Com isso, pode repetir a equipe que enfrentou o Bahia no jogo de ida, na última quarta-feira. No entanto, segue a disputa de três volantes para duas vagas: Lucho González, Wellington e Bruno Guimarães. O Bahia continua sem contar com o centraovante Gilberto.

GRAMA SINTÉTICA

O volante Gregore falou sobre a grama sintética da Arena da Baixada. “É um gramado mais rápido. A gente jogou agora no Corinthians e teve um pouco de dificuldade devido ao gramado. Mas a gente não pode colocar isso como desculpa. A gente sabe da dificuldade do gramado, mas a gente tem que concentrar na classificação”, declarou.

A PREMIAÇÃO POR FASE

Na Copa Sul-Americana 2018

1ª fase: US$ 250 mil (R$ 930 mil)

2ª fase: US$ 300 mil (R$ 1,1 milhão)

Oitavas: US$ 370 mil (R$ 1,4 milhão)

Quartas de final: US$ 450 mil (R$ 1,7 milhão)

Semifinal: US$ 550 mil (R$ 2 milhões)

Vice-campeão: US$ 1,2 milhão (R$ 4,4 milhões)

Campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 9,2 milhões)

ATLÉTICO x BAHIA

Atlético-PR: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington (Bruno Guimarães) e Lucho González; Marcelo Cirino, Raphael Veiga e Nikão; Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Léo; Paulinho e Gregore; Ramires, Zé Rafael e Nilton (Elber); Edigar Junio. Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Diego Haro (Peru)

Local: Arena da Baixada, quarta-feira às 21h45