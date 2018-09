Nunca cogitei volta da CPMF, diz Bolsonaro em rede social

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mensagem do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) publicada em seu perfil oficial no Twitter nesta sexta-feira (21) destaca que o parlamentar votou pela revogação da CPMF na Câmara. A fala vem após a Folha de S.Paulo revelar que Paulo Guedes, guru econômico do candidato, disse que pretende recriar um imposto nos moldes da CPMF.

"Votei pela revogação da CPMF na Câmara dos Deputados e nunca cogitei sua volta. Nossa equipe econômica sempre descartou qualquer aumento de impostos. Quem espalha isso é mentiroso e irresponsável. Livre mercado e menos impostos é o meu lema na economia!", disse Bolsonaro.

A declaração de Paulo Guedes surpreendeu o candidato e seus aliados, que se apressaram para tentar explicar a proposta. Desde que vieram à tona informações sobre o imposto e de que teria sido beneficiário de uma fraude, Guedes cancelou a participação em eventos importantes para a campanha eleitoral.

Além de dizer sua opinião sobre o imposto, Bolsonaro também usou a rede social para criticar adversários que "dedicam seus milhões em campanha a ataques covardes contra nós". O candidato tem sido alvo de críticas constantes do tucano Geraldo Alckmin (PSDB), que tem o maior tempo de TV entre os presidenciáveis.