Nunca é tarde!

No mundo de hoje, a cada dia que passa, abrem-se dezenas de oportunidades para que as pessoas realizem qualquer tipo de desejo, sonho, ideal ou até vaidade.

Acontece que mesmo assim muitos acham que já se foi a época para realizar aquele tão sonhado desejo.

Algumas pessoas passam a vida inteira sonhando em praticar determinado esporte, fazer uma faculdade, conhecer determinado país, ou qualquer outra atividade. Como a correria da vida é muito grande e julgamos outras prioridades mais urgentes, como trabalhar, ter filhos, muitas vezes acabamos deixando aquele velho desejo para trás, ou quem sabe para quando der....tempo!!

O fato é o seguinte: quanto mais adiamos, pior e mais frustrante será conviver com aquela vontade de realizar um desejo.

As maiores desculpas para procrastinarmos estes desejos são: agora não dá mais tempo, pois já estou muito velho; não tenho tempo, pois trabalho muito; ou os filhos não conseguem viver sem mim e por aí vão....

Eu tenho alguns bons exemplos de pessoas que correram atrás dos seus sonhos, independente de idade ou condição social, que acho importante compartilhar: O primeiro é do meu avô. Ele hoje já é falecido, mas quando tinha 69 anos decidiu que queria fazer faculdade de Direito, não perdeu tempo, estudou para o vestibular sem cursinho e passou depois da segunda tentativa, entrando na faculdade aos 70 anos e sem nunca ter reprovado em uma única matéria, formou-se aos 75 anos, junto com a garotada de 20 e poucos, fez teste para a OAB e passou na primeira prova.

Outros três exemplos, bem atuais, são de três leitoras desta coluna e vendedoras de automóveis que fizeram cursos comigo, uma do Rio de Janeiro, uma de São Paulo e outra de Presidente Prudente. As três resolveram iniciar faculdade neste ano, a Débora do Rio foi fazer Administração, a Márcia e a Edna cursam Direito. Todas já estão com mais de 35 anos e uma delas com duas filhas. Têm uma jornada de trabalho pesada, pois vendedor de carro trabalha muito, praticamente mais de 10 horas por dia e inclusive finais de semana. Mesmo assim lá estão as três, a realizar seus sonhos, independente das dificuldades.

É importante sabermos que a vida vai passar de qualquer maneira, quanto mais nós adiarmos uma ação, menos tempo teremos para conquistar ou aproveitar as nossas realizações. Então, não deixe para depois, faça já!!

Um grande abraço, boa semana e Deus te abençoe.

