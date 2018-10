Nvidia e Intel lançam marca de computadores voltada para gamers de diferentes perfis

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pensada especialmente para os jogadores de games, a nova marca 2 A.M. lança nesta quarta-feira (3) sua linha de desktops e notebooks.

A marca é uma cocriação da Nvidia com parcerias globais como a Intel, eSports ProGaming, TecLab e o streamer YoDa (apelido do empresário paulistano Felipe Noronha), como resultado de um investimento da Positivo Tecnologia.

Após seis meses de pesquisa e análises de tendência com jogadores e investidores, a marca surge com a proposta de simplificar a busca por máquinas responsivas para jogos, querendo descomplicar, não somente a procura dos jogadores experts pelo computador ideal, mas também de pessoas que estudam ou trabalham e reservam a madrugada para jogar.

"Queremos simplificar sem perder a complexidade e inteligência das máquinas", diz o vice-presidente de marketing e vendas da Positivo Tecnologia, Rodolfo Torello. Ele ainda explica que o nome da marca, 2 A.M., foi escolhido em homenagem ao horário em que os players mais costumam jogar —2h da madrugada.

Richard Cameron, presidente da Nvidia, afirma que, com a explosão de novos gêneros de jogos, surge um novo público que carece de informações informáticas. Segundo ele, este é o público-alvo principal da 2 A.M. "A nova marca é baseada em um estilo de vida: como e com quem esses jogadores jogam", explica.

Ele conta que as máquinas foram pensadas e construídas de acordo com o perfil dos jogadores e as necessidades de jogos —cada desktop ou notebook é direcionado para um tipo diferente de gamer. "A escolha [do notebook ou desktop] poderá ser feita por jogo ou pelo perfil do jogador", diz Torello.

Os equipamentos trazem a 8ª geração de processamentos Intel Core e placas gráficas da GeForce RTX, linha da Nvidia que permite que o gamer grave e compartilhe suas partidas, além de conter gráficos hiper-realistas. O resultado são máquinas que carregam jogos até 98% mais rápido.

Os computadores também vêm com teclado retroiluminado mecânico e monitores anti-glare, que evitam reflexo. Há ainda produtos com edição limitada, em parceria com a empresa taiwanesa InWin. Os preços variam de acordo como a finalidade de cada máquina, que abrange diversos tipos de jogadores e podem ir de R$ 2.600 a R$ 45 mil. A nova marca também conta com uma linha de acessórios que incluem mouse ambidestro e cadeira gamer.

"Queremos sempre buscar o que há de novo no mercado e investir cada vez mais nos gamers", diz Torello. Carlos Buarque, diretor de marketing da Intel Brasil, reforça o lançamento: "Esse é um momento histórico para o mercado de games. É uma marca de peso chegando com uma proposta inovadora."

A indústria mundial de gamers tem sido alvo de interesse de marcas por conta de seu crescimento contínuo. No ano passado, ela faturou cerca de US$ 121,7 bilhões (R$ 478,8 bi), número que deve crescer em 8% neste ano. No Brasil, onde há cerca de 75,7 milhões de jogadores, só os jogos digitais devem movimentar US$ 1,5 bilhão (R$ 5,9 bi) até o final de 2018, colocando o país como o 13º mercado mundial no segmento e o segundo da América Latina.