'O aborto gratuito, legal e seguro é necessário em todo o mundo', diz Emma Watson

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Watson, 28, pediu nesta segunda-feira (1º), através de uma carta aberta, que sejam tomadas ações para acabar com as leis que restringem o aborto por todo o mundo.

No texto publicado pela revista de moda Porter, a atriz falou sobre o assunto fazendo uma homenagem a Savita Halappanavar, uma mulher indiana cuja morte em 2012 foi essencial para reverter a proibição do aborto na Índia.

Segundo Watson, Halappanavar foi essencial para uma vitória histórica e feminista, que incentiva a luta pela justiça reprodutiva em todo o mundo. "Ainda há trabalho a ser feito. O aborto gratuito, seguro, legal e local é necessário em todo o mundo", disse.

"Apoiar organizações de garotas e mulheres é a maior esperança que temos para transformar o mundo", contou à revista.

Atualmente, o aborto é totalmente proibido em 26 países e altamente restrito em 125. A indiana Halappanavar foi vítima dessa proibição -em 2012, ela morreu após sofrer um aborto séptico, depois que um hospital se recusou a interromper a sua gravidez. O caso ampliou o debate sobre o aborto e ajudou a fortalecer a campanha contra a sua proibição.

Emma Watson é, abertamente, uma das apoiadoras da causa. Ela também é uma das porta vozes do movimento Time's Up, contra o assédio sexual, e tem seu próprio clube do livro feminista, o Our Shared Shelf.