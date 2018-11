'O Brasil emburreceu', diz Alvaro Dias ao ver eleitor com camiseta de Bolsonaro

Folhapress

LONDRINA, PR (FOLHAPRESS) - O senador Alvaro Dias (Podemos), candidato à Presidência, votou por volta das 9h30 em um colégio particular da cidade de Londrina (PR), onde mantém o domicílio eleitoral, apesar de morar em Curitiba.

O candidato chegou acompanhado por apoiadores e aguardou em uma fila com oito eleitores, mesmo convidado por uma mesária para passar à frente.

Na entrevista coletiva, respondeu de forma ríspida quando questionado sobre quem apoiaria em um eventual segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

"Você está rasgando a lei, sinalizando para eventuais candidatos", disse. Respondendo a outra pergunta sobre um segundo turno sem a presença dele, Dias disse que, dependendo dos candidatos, pretende nem votar. "Não colocarei a minha digital no caos."

Após a coletiva, ele teve tempo para esbravejar com a própria equipe de comunicação, que não transmitiu a entrevista ao vivo por uma rede social. "Na próxima campanha, serei eu o marqueteiro."

Já saindo do colégio, em um breve diálogo com um eleitor que vestia uma camiseta com a imagem de Jair Bolsonaro, o senador afirmou: "O Brasil emburreceu."

Depois de votar, Alvaro Dias foi de voo fretado para Curitiba, onde acompanhará o voto da mulher.