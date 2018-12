'O Mágico de Oz' é o filme mais influente do mundo, segundo estudo italiano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisadores da Universidade de Turin descobriram qual é o filme mais influente do mundo entre 47 mil longas que fizeram parte do estudo. "O Mágico de Oz" (1939) alcançou o primeiro lugar por ser a produção que mais influenciou a criação de novos filmes e "spin-offs" (derivados da história original).

"Nós desenvolvemos um algoritmo que usa referências entre filmes como medida de seu sucesso, e que também pode ser usado para avaliar a carreira dos diretores, atores e atrizes, considerando a participação deles em filmes que tiveram bom público", informou nota da Universidade.

O longa com Judy Garland (1922-1969) no papel de Dorothy, no entanto, não venceu o Oscar de 1940, e perdeu para "E o Vento Levou..."(1939), com Vivien Leigh (1913-1967) e Clark Gable (1901-1960).

Os estudiosos até tentaram um método que avaliasse o faturamento do filme, mas eles se deram conta de que isso não revela a real qualidade da produção, além de ter outras questões que interferem nos lucros, como a propaganda feita na época, a forma de distribuição e críticas publicadas.

Na sequência, os outros filmes mais influentes são "Guerra nas Estrelas" ("Star Wars") (1977), de George Lucas, e "Psicose", de Alfred Hitckcock (1926-1980).

Confira a lista completa

- "O Mágico de Oz" (1939)

- "Guerra nas Estrelas" (1977)

- "Psicose" (1960) "King Kong" (1933)

- "2001: Uma Odisseia no Espaço" (1968)

- "Metrópolis" (1927)

- "Cidadão Kane" (1941)

- "O Nascimento de uma Nação" (1915)

- "Frankesnstein" (1931)

- "Branca de Neve e os Sete Anões" (1937)

- "Casablanca" (1942)

- "O Poderoso Chefão" (1972)

- "Tubarão" (1975)

- "Nosferatu" (1922)

- "Rastros de Ódio" (1956)

- "Cabiria" (1914)

- "Dr. Fantástico" (1964)

- "E o Vento Levou..." (1939)

- "O Encouraçado Potemkin" (1925)