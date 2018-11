O Maravilhoso Cabaré das Divinas Divas apresenta as ‘PsicoDrags’

Da redação

As Drag Queens mais badaladas de Curitiba chegam ao Teatro Zé Maria para uma curta temporada do espetáculo “PsicoDrags”, sucesso no Festival Psicodália, na ‘Combo Drag Week’ e na Mostra Novos Repertórios 2018.

Conduzido pelas Drag Queens Juana Profunda e Dalvinha Brandão, ‘O Maravilhoso Cabaré das Divinas Divas’ é o grande encontro do transformismo curitibano e combina performances de dublagem, dança, música e humor, além de entrevistas e bate-papo com o elenco e convidadas especiais.

Com proposta cênica aberta e descontraída, busca aproximar novos púbIicos e engajá-los na experiência cênica, além de abordar as temáticas LGBT com respeito e ousadia. Nesta edição, as ‘PsicoDrags’ contam com a participação especialíssima da Drag Pianista Jeruza Miller.

E para quem quiser se jogar no mundo Drag, pode conferir a programação extra de ocupação do Teatro Zé Maria, que contará com Oficina de Drag King, Bazar Drag e a Festa das PsicoDrags.

Serviço

O Maravilhoso Cabaré das Divinas Divas - PsicoDrags

Quando: Dias 2, 3 e 4 de novembro - sexta e sábado às 20h e domingo às 19h

Onde: Teatro Zé Maria – O Teatro da Classe

Classificação: Maior 18 anos

Ingressos: R$30,00 (trinta reais). 50% de desconto para estudantes de artes cênicas (na compra de um ingresso por carteirinha), clientes com montagem de drag queens e drag kings. Desconto não cumulativo com outros benefícios previstos em lei.

III Oficina de Drag King com Rubão

Quando: Dias 30 e 31 de outubro - terça e quarta das 18h - 22h

Inscrições: [email protected]

Onde: Teatro Zé Maria - Rua Treze de Maio, 655

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1125773000914184/

Bazar Drag

Perucas, barba, maquiagem, figurinos, sapatos e muito mais!

Quando: Dias 2, 3 e 4 de novembro - sexta, sábado e domingo das 17h - 20h.

Entrada franca

Onde: Teatro Zé Maria - Rua Treze de Maio, 655

Festa das PsicoDrags / Encerramento

Discotecagem - Café com Bolacha (Seletor Chico e Discotecário Bob)

Quando: Dia 4 de novembro - domingo às 20h

Ingressos: R$ 5,00

Onde: Café do Teatro – Rua Amintas de Barros, 154