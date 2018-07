O melhor espetáculo Gastronômico!

Amanhã e domingo o MON será palco de chefs super estrelados, apresentando o que há de melhor na gastronomia, no evento que faz parte do Festival de Teatro de Curitiba, o Gastronomix . Essa quermesse de alta gastronomia é o evento mais badalado e bacana da cidade, imperdível, faça chuva (toc-toc-toc) ou faça sol.

A curadoria do irrequieto e criativo chef Celso Freire, esse ano promete. Os chefs estarão apresentando /vendendo seus pratos, a partir de R$15. São ao todo 29 chefs, cinco de fora do Paraná, como a dupla André Generoso e Vitor Generoso (pai e filho ), de Maceió-AL; o Chef Pablo Pavón, do restaurante Soeta, de Vitória-ES; o Chef Jaime Barcellos, do Ostradamus, de Florianópolis-SC; e o premiado chef Wanderson Medeiros, do restaurante Picuí, também de Maceió-AL. Aqui do Paraná estão confirmados: Délio Canabrava, Rosane Radecki, Fabiano Marcolini, Polyana Rodrigues, Carolina Garofani, Renata Ferrian Canabrava, KaryneIankoski, Mariana Salata, Vanesça Berçani, Gabriela Carvalho, Eva dos Santos, Kika Marder, Elis Ribas; Vania Krekniski entre outros chefs renomados

Aulas-show gratuitas: De Maceió, Vitor Generoso (Divina Gula) e Wanderson Medeiros (Picuí) apresentam as receitas, “Galinha de Mulher Parida” e do “Baião de Dois com Nata”. A carioca Flávia Quaresma, o clássico francês “Boeuf Bourguignon”. De Vitória (ES), o equatoriano Pablo Pavón (Soeta), ensina o preparo do “Ceviche com Molho Chipotle, Pimentões e Milho”. Nos doces , Polyana Rodrigues, revela os segredos de uma “Mousse de Caramelo com Touille de Chocolate”.

A programação é extensa e inclui ainda atividades para as crianças, shows de bandas e djs para animar os dois dias de Gastronomix, programa imperdível desse final de semana!

10 anos do Gastronomix Curitiba : Dias 07 e 08 de abril (sábado e domingo), no Museu Oscar Niemeyer, das 11h às 18h. Entrada – R$ 12, sem consumação. Os pratos custam entre R$ 15 e R$ 25