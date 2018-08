O melhor hotel do mundo está na Indonésia

Da redação

A Four Seasons Hotels e Resorts, rede líder em hotelaria de luxo, recebeu o prêmio de melhor hotel do mundo da revista Travel + Leisure para o Four Seasons Resort Bali em Sayan. Outras propriedades da rede também aparecem na prestigiada lista. O World’s Best Awards, prêmio da revista americana que reconhece os principais destinos e empresas hoteleiras do mundo, a partir de uma votação dos leitores.

Este ano, o Four Seasons Resort Bali em Sayan foi escolhido como o melhor hotel do mundo. Desde a inauguração em 1998, o hotel em Bali aparece nos principais rankings do setor, sendo esta a segunda vez em que é reconhecido como o melhor hotel do mundo, prêmio conquistado pela primeira vez em 2005.

Situado em meio à floresta tropical de Ubud, com vista para o Vale do Rio Ayung, o Four Seasons Resort Bali em Sayan oferece suítes espaçosas e vilas com piscinas privativas, além de deslumbrantes vistas do rio e das plantações de arroz. O resort também dispõe de uma escola de culinária balinesa, um pavilhão para meditação e yoga comandada por um mestre local; na cobertura, um espelho de água de borda infinita, decorado com a tradicional flor do lótus, e com vistas panorâmicas de 360 graus, é imperdível.

O Grand-Hôtel du Cap-Ferrat foi premiado como o melhor hotel da França. Desde 1908, o Grand-Hôtel du Cap-Ferrat é um dos hotéis mais tradicionais da Riviera Francesa e, em 2015, quando passou a ser administrado por Four Seasons, alcançou grande reconhecimento como um dos melhores do mundo. O hotel dispõe de um spa de categoria mundial e três restaurantes, incluindo o Le Cap, estrelado pelo Guia Michelin.

“Estou muito orgulhoso de todas as equipes do Four Seasons - nosso compromisso com a excelência em serviço e a dedicação à qualidade resultaram nesse feito impressionante”, afirma Chrisyian H Clerc, presidente mundial de operações hoteleiras e de resorts da empresa. “Seja uma propriedade de longa data do Four Seasons, como o Four Seasons Resort Bali em Sayan, ou um novo hotel do portfólio, como o Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, este reconhecimento - escolhido por nossos hóspedes - confirma nossa capacidade de oferecer experiências excepcionais inspiradas pelo caráter individual de cada destino e impulsionadas pelo nosso.”

Falando sobre a conquista do Four Seasons Resort Bali em Sayan, o gerente-geral do resort, Uday Rao, comenta: “É uma honra ser reconhecido como o melhor hotel do mundo pela segunda vez pela Travel + Leisure. Eu gostaria de elogiar toda a minha equipe por tudo o que eles fazem para oferecer aos nossos hóspedes um serviço incomparável e criar memórias que durarão uma vida inteira.”

Rao continua: “Temos o privilégio de poder celebrar a beleza de Bali e conectar os hóspedes aos esplendores culturais do nosso destino. Nossa equipe oferece um serviço incomparável e exemplifica verdadeiramente a paixão dos funcionários da rede Four Seasons. É por isso que nossos hóspedes retornam ano após ano. Estamos prontos para receber os hóspedes ansiosos em conhecer, em primeira mão, o melhor hotel do mundo.”