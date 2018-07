O que é bom, repete!

Bárbara Magalhães

Um nova unidade do Funiculi Pizza e Gastronomia, acaba de abrir na Mateus Leme, o lugar é muito charmoso. A proposta é a mesma das outras duas casas do chef. A novidades do novo endereço são as pizzas maiores, de oito pedaços. Uma delícia!



No cardápio, pizzas de Parma & Grana (molho de tomate, mussarela, tomate, presunto parma, rúcula e grana padano), Speck & Cablanca (molho de tomate, mussarela, tomate, speck, rúcula e cablanca), Genovese (molho de tomate, mussarela, presunto cozido, funghi trifolati, pinoli e pesto), Trufas Negras (molho de tomate, mussarela e pasta de trufas negras) e Burrata e Presunto Parma (molho de tomate, mussarela, burrata e presunto parma). Há ainda opções doces, como Banana com Chocolate (mussarela, banana e chocolate). Os preços variam de R$ 43 a R$ 67 (pizza de oito pedaços) e de R$ 29 a R$ 47 (individual)

Uma outra novidade é o simpático espaço aberto, a “Piazza Del Fiume”, onde fazemos o pedido da pizza e retiramos no balcão, sem garçons, tudo muito prático, ótimo para almoço e happy hour, com pedaços de pizzas de R$ 7 a R$ 12, vinhos em taça, cervejas artesanais e chope, tudo perfeito.

Funiculi Pizza e Gastronomia

Rua Mateus Leme, 1098, Centro Cívico – Curitiba.