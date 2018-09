'O Retorno de Mary Poppins', novo longa da Disney, ganha trailer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trailer do longa "O Retorno de Mary Poppins", que estreia em dezembro deste ano, foi divulgado nesta segunda (17) e já está gerando comoções na internet. A história será uma continuação do filme lançado em 1964, em que a babá Mary Poppins surge do céu (literalmente) para ajudar a família Banks.

Na continuação, a governanta, interpretada por Emily Blunt, retorna para a mesma casa, para trazer mais vida às novas gerações da família Banks, que sofre com a perda de um ente querido. Ambientado na cidade de Londres dos anos 1930, a babá tem um visual muito parecido com o original.

No clipe, os filhos de Michael Banks e Jane Banks (Ben Whishaw e Emily Mortimer) terão a companhia da babá perfeita em suas aventuras cotidianas, temperadas com um toque de magia. Meryl Streep também participa do longa como Topsy, prima de Mary.

O enredo foi inspirado nos livros de PL Travers, que teve a primeira publicação da série transformada em longa em 1964. "O Retorno de Mary Poppins" foi extraído do material dos livros adicionais e tem estreia prevista para o dia 20 de dezembro de 2018.