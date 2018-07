"O Tempo Não Para": veja quem é quem na nova novela das sete da Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "O Tempo Não Para" estreia na próxima terça-feira (31) na faixa das sete da Globo, contando a história de uma família do século 19 que tem que viver na caótica São Paulo do século 21.

Escrita por Mário Teixeira, a história mostrará como a família Sabino Machado foi congelada após um navio bater em um iceberg, em 1886, e como vai parar na orla de uma praia no Guarujá, litoral paulista, 132 anos depois do acidente.

Entre os personagens que farão esse salto no tempo estão Edson Celulari (Dom Sabino), Juliana Paiva (Marocas), Rosi Campos (Dona Agustina) e David Junior (Menelau). Confira mais personagens abaixo.

OS CONGELADOS

Juliana Paiva (Marocas)

Divertida, inteligente, curiosa e corajosa. Apesar de ser uma moça do século 19, não tem nada de frágil. Vai se adaptar rapidamente ao século 21, exceto no que se refere ao amor. Contudo, mais do que se readaptar, ela terá que reaprender a sentir.

Edson Celulari (Dom Sabino)

Empresário vitorioso do Brasil Imperial, é descendente de bandeirantes, um homem íntegro e zeloso. Muitas vezes quer fazer justiça com as próprias mãos, especialmente se for para limpar a honra da família. Por vezes tem tiradas engraçadas. Sentirá dificuldade em se adaptar ao século 21, especialmente diante das novas tecnologias e da ética contemporânea.

Rosi Campos (Dona Agustina)

Uma crédula dona de casa e mãe de família do século 19. É esposa de Dom Sabino e mãe de Marocas, Nico e Kiki. Crê em Deus e nos mistérios da fé. Leva a família, principalmente o marido, com mão de ferro. Terá grande resistência em aceitar os novos modos do século 21, especialmente no que diz respeito às mulheres independentes e bem-resolvidas.

Maria Eduarda de Carvalho (Miss Celine)

Preceptora de Marocas, Nico e Kiki, filha de inglês com brasileira. É considerada uma solteirona pelos padrões do século 19, especialmente por ser muito culta e isso espantar os homens. É discreta e tranquila. Já no século 21, vai se encantar pelo jeito atencioso e protetor de Elmo.

David Junior (Menelau)

Escravo de guarda da casa grande. Forte e calado, fiel como um cão de guarda. Faz tudo por Dom Sabino.

Aline Dias (Damásia)

Dama de companhia de Marocas. Escrava do lar, criada na casa-grande. É tímida e morre de medo de tudo e todos. Apesar disso, está sempre ao lado da sinhá, mesmo quando ela enfrenta as tradições do século 19.

Cris Vianna (Cairu)

Linda escrava Mina (escravos que eram cobiçados por sua beleza e desenvoltura). Tem o temperamento forte.

Bruno Montaleone (Bento)

Recém-formado na Faculdade de Direito, faz pose de poeta rebelde e revolucionário, quando na verdade é virgem e inexperiente. Acredita que esteja apaixonado por Marocas.

Olívia Araújo (Cesária)

Ama de leite das crianças da família Sabino Machado. É mandona e brava. Ainda no século 19, junta uma fortuna com as joias de crioula para comprar sua alforria, mas o baú afunda junto com o navio Albatroz. Quando desperta, só quer saber de encontrar suas joias.

Maicon Rodrigues (Cecílio)

Um tigre (escravo encarregado de limpar as latrinas da casa). Tem o torso marcado pelos dejetos que transporta, por isso o apelido. As marcas em sua pele são parte fundamental para os estudos que Doutora Petra encabeça para reconhecer que os "congelados" são, de fato, de outro século.

Kiko Mascarenhas (Teófilo)

Procurador e guarda-livros (contador) de Dom Sabino. É braço direito do patrão, extremamente metódico e dedicado ao trabalho. Vai despertar no século 21 desmemoriado e perdido no tempo e na cidade.

Raphaela Alvittos (Nico) e Natthalia Gonçalves (Kiki)

Gêmeas bivitelinas, são diferentes em tudo. As duas têm aulas particulares com a preceptora Miss Celine.

CONTEMPORÂNEOS

Nicolas Prattes (Samuca)

Curioso, visionário, humanista e engajado em causas sociais. Sua inquietude e inteligência intuitiva o transformaram em um dos maiores e mais jovens empresários do país. É o primeiro a encontrar "os congelados", na praia do Guarujá, e ficará perplexo e fascinado ao ver Marocas. Não consegue tirá-la da cabeça, porém está de casamento marcado com Betina.

Cleo (Betina)

Noiva de Samuca. Bonita, forte, independente, é a terceira sócia na SamVita. Sempre coloca a razão acima da emoção, menos quando se trata do noivo. Logo percebe o interesse de Samuca por Marocas e não vai aceitar perdê-lo para a "Bela Adormecida", como a chama.

Christiane Torloni (Carmen)

Mãe de Samuca, o criou sozinha desde que o marido a abandonou. Inteligente, independente e cheia de energia, é uma das sócias da SamVita. Vai virar a cabeça de Dom Sabino, que nunca viu uma mulher como ela.

Felipe Simas (Elmo)

Melhor amigo e fiel escudeiro de Samuca. Apesar de ter um coração de ouro e boas intenções, é um pouco acomodado e mora de favor há anos na cobertura do amigo.

Carol Castro (Waleska)

Oficial da Marinha, é disciplinada e independente, mas algumas vezes autoritária. É coordenadora da Operação On The Rocks, instaurada pelas Forças Armadas para monitorar "os congelados".

Adriane Galisteu (Zelda)

Amiga de Betina e Mariacarla. Uma estilista cuja grife, a Larocque, já conheceu dias de glória, mas que perdeu espaço com a crise. É talentosa e criativa, mas desmotivada devido às circunstâncias do mercado.

Regiane Alves (Mariacarla)

Advogada e sócia do escritório Inglês de Souza Advogados Associados. Sofisticada, colecionadora de arte, objetos e de joias de crioula. É sócia e parceira nas armações de Emílio, mas sabe agir de forma independente e eficaz.

João Baldasserini (Emílio)

Advogado, sócio majoritário do escritório Inglês de Souza Advogados Associados. É um vilão da trama: ambicioso, sedutor e dissimulado. Vai se aproximar dos "congelados" para provar a identidade deles e recuperar suas terras, já sonhando com os bons honorários que isso pode lhe render.

Solange Couto (Coronela)

Mãe de Waleska, é mais conhecida como Coronela, já que "herdou" o título do finado marido. É avarenta e fofoqueira mor da Freguesia do Ó, e, por causa de sua língua afiada, é temida por todos. Dona da pensão do Largo da Matriz.

Raphael Vianna (Mateus Gonzaga)

É médico, capitão de Fragata da Marinha e o braço-direito de Waleska. Encontra "os congelados" no mar do Guarujá logo depois de Samuca. Como médico, é atencioso e preocupado com o rumo dos "congelados".

Eva Wilma (Petra)

Cientista especializada em criogenia, considera que não há limites para o conhecimento. Acredita na ciência acima de tudo. Ética, para ela, é apenas uma palavra limitadora.

Milton Gonçalves (Eliseu)

Honesto e batalhador, é realista e prático, mas jamais perde a esperança. Catador de material reciclável, ele puxa uma carroça pelas ruas, de onde tira o seu sustento. Será o grande e inesperado amigo de Dom Sabino no século 21.

Luiz Fernando Guimarães (Amadeu)

O grande vilão da novela. Viúvo sem filhos, um homem bilionário e solitário que tem a saúde frágil e verá nos "congelados" o segredo da vida eterna, já que deseja ser congelado por criogenia para ser curado no futuro.

Carol Macedo (Paulina)

É criada como filha por Eliseu, sem saber que seu verdadeiro pai é Barão. Estudante de direito, é inteligente e guerreira. A princípio desconfia da veracidade da história dos "congelados", mas depois se torna amiga de Marocas.

Micael (Lalá)

Filho de Eliseu e irmão de Barão. Aproveitador, se envolve com Carmen quando trabalha como personal trainer em uma academia. Gosta de se relacionar com mulheres mais velhas, especialmente com boa condição financeira.

Talita Younan (Vera Lúcia)

Filha de Marciana e irmã de Lucas, tem um fascínio por status, roupas de marca e aparência. Esperta e descomprometida, a última coisa que passa em sua cabeça é arrumar um trabalho. É apaixonada por Lalá e se envolve em diversas enrascadas por causa dele.

Rui Ricardo Dias (Barão)

É o líder do crime na Zona Norte. Filho de Eliseu, irmão de Lalá e pai de Omar e Paulina, que é criada pelo avô. Ainda ama Mazé, que não quer nem ouvir falar em seu nome.

Juliana Alves (Mazé)

É mãe de Omar, que teve aos 16 anos com Barão. Tem uma loja de cosméticos populares na Freguesia do Ó que vira alvo dos interesses escusos de Barão.

Alexandra Richter (Monalisa)

Bióloga, é casada com Marino. Assim como o marido, abriu mão dos confortos da civilização para viver reclusa na pequena e idílica Ilha Vermelha. Ao descobrir as joias de crioula, a ambição e o desejo de voltar à cidade falam mais alto, para preocupação do marido.

Marcos Pasquim (Marino)

Biólogo por formação, escolheu abandonar a profissão para morar na Ilha Vermelha com a esposa, Monalisa. É desprendido, gosta de levar uma vida simples e longe do caos urbano. Vivem em uma cabana sem luz elétrica ou água encanada e tiram seu sustento da natureza.

Max Lima (Omar)

Filho de Mazé e Barão, ele nunca conviveu muito com o pai ou a família paterna. A mãe teme que o rapaz se espelhe no pai e siga um caminho errado.

Cyria Coentro (Marciana)

Batalhadora e honesta, é mãe solteira de Vera Lúcia e Lucas. Mora com os filhos em uma casa simples de um cortiço da Freguesia do Ó.

Lucy Ramos (Vanda)

Apesar da pouca idade, conquistou o posto de advogada da SamVita. É objetiva e rigorosa, o que lhe rendeu o apelido de Vandeca Pitbull pelos funcionários.

Rafaela Mandelli (Helen)

Psiquiatra, ambiciosa, mas interessada em compreender o ser humano. Pauta seu trabalho pelos limites da ética. Acabará se envolvendo com Bento.

Wagner Santisteban (Pedro Parede)

Repórter de celebridades, é ambicioso e cínico, disposto a tudo por um furo. Vai incomodar bastante "os congelados" e todos que os rondam.

Bia Montez (Januza)

Trabalha na pensão de Coronela

Fhelipe Gomes (Lucas)

Filho de Marciana e irmão de Vera Lúcia. Diferente da irmã, gosta de estudar e é um filho exemplar.

Malu Falangola (Natália)

Secretária de Samuca.

Claudio Mendes (Herberto)

Ricardo Duque (Florêncio)

João Fernandes (Gabiru)

Pedro Baião (Rafael)