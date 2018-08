“O time brigou, insistiu e lutou”, diz técnico do Coritiba

Silvio Rauth Filho

O técnico do Coritiba, Tcheco, destacou a dedicação dos jogadores no empate com o Criciúma, nessa terça-feira (dia 21). “Acredito que tivemos uma mudança considerável de postura. Por pouco não viramos. Este aspecto fundamental. A forma que o time brigou, insistiu e lutou. Se a gente não estava naqueles melhores dias na parte técnica, buscamos o empate na força de vontade. Pode ser um pequeno marco para a gente engrenar vitórias”, declarou. “Falta qualidade técnica em alguns lances, mas tem aquele brio para demonstrar”, completou.

Sobre o primeiro tempo, Tcheco admitiu o início ruim da equipe. “Creio que a gente entrou um pouquinho com muita sede ao pote. Tínhamos um pretexto de não ter um jogador como homem de área, mas sair com dois homens na frente. Logo saiu o primeiro gol deles e o segundo em seguida. Pedi calma para controlar linha de marcação. Conseguimos ajeitar e chegar ao gol no final do primeiro tempo. Os gols que levamos foi de ansiedade”, comentou.

No segundo tempo, o treinador deixou o time mais ofensivo. “A gente se arriscou muito, mas era necessário. Esse um ponto pode fazer muita diferença lá na frente”, disse.